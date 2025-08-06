AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Çarşamba 92. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, konuşmasına, vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Samsun milletvekili ve önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için taziyelerini dile getirerek başladı.

Sandıkcı, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Mahalle başkanlarımızla koordinasyonumuzu güçlendirerek talepleri doğrudan alıyor ve ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek çözüm odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kapı kapı gezerek gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Çünkü biz milletin ta kendisiyiz. 2028 hedeflerine yürürken güçlü teşkilat, kararlı yönetim ve sahada dinamik bir ekip bizim en büyük avantajımızdır. Çarşamba teşkilatı olarak bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, milletin hizmetinde çalışmaya kararlıyız. Derdimiz belli, davamız büyük. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de Demir için taziyelerini dile getirdi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, belediye meclisi üyeleri, mahalle başkanları ve muhtarlar katıldı.