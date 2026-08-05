AK Parti Çerçeve Yasasını Değerlendiriyor - Son Dakika
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AK Parti Çerçeve Yasasını Değerlendiriyor

AK Parti Çerçeve Yasasını Değerlendiriyor
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AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa teklifini kapalı grup toplantısında değerlendiriyor.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na bugün sunulması beklenen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin AK Parti'nin kapalı grup toplantısı başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, çerçeve yasaya ilişkin, "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan "çerçeve yasa" teklifini değerlendirmek üzere milletvekillerini kapalı grup toplantısında bir araya getirdi. Toplantının, teklifin Meclis'e sunulması öncesinde son değerlendirmelerin yapılacağı oturum olması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, toplantının yapılacağı grup salonuna birlikte geldi. Gazetecilerin, teklifin TBMM Başkanlığı'na bugün sunulup sunulmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Efkan Ala, "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ YAYMAN: "İHTİYATLI, İYİMSERİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Dayanışma Kardeşlik Komisyonu üyesi Hüseyin Yayman da toplantı öncesinde "çerçeve yasaya" ilişkin, "Zaten görüşmeler yapılıyor. Türkiye için iyi olacak" dedi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya giden heyette yer almasının ardından sürece ilişkin değerlendirmesi sorulan Yayman, "Her zaman olduğu gibi ihtiyatlı iyimseriz. Devletimizin kurumları çalışıyor. Bu bir devlet politikası. İnşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak, takip edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de çerçeve yasa teklifinin komisyon sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yüksel, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından cuma günü Adalet Komisyonu gündemine gelebileceğini ifade etti.

Kapalı grup toplantısının ardından teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Çerçeve Yasasını Değerlendiriyor - Son Dakika

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