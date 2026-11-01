AK Parti Çubuk Kadın Kolları, istişare toplantısını Kışlacık'ta gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Çubuk Kadın Kolları, istişare toplantısını Kışlacık'ta gerçekleştirdi

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AK Parti Çubuk Kadın Kolları, istişare toplantısını Kışlacık\'ta gerçekleştirdi
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AK Parti Çubuk Kadın Kolları üyeleri, Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesisi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilirken gelecek dönem faaliyetleri ve teşkilat içi dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.

AK Parti Çubuk Kadın Kolları üyeleri, Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesisi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

İlçede yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, gelecek dönemde yapılacak faaliyetler ve teşkilat içi dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, kadınların teşkilat çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Yapmış olduğunuz çalışmalardan, vermiş olduğunuz emek ve gayretten dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da toplantının hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Ankara İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Mahpeyker Sert de kadınların saha çalışmalarında ve seçim süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini, ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetlere katkı sağladığını kaydetti.

Çubuk Kadın Kolları Başkanı Ebru Ateş de siyasetin toplantı ve saha faaliyetlerinin yanı sıra gönül bağı kurmayı, birbirini anlamayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi de kapsadığını söyledi.

Kaynak: AA
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