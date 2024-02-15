AK Parti Çukurca Belediye Başkan Adayı Nazmi Demir, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Çukurca Belediye Başkan Adayı Nazmi Demir, Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Çukurca Belediye Başkan Adayı Nazmi Demir, Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Nazmi Demir, ilçedeki esnafı ziyaret ederek iş yeri sahiplerinin taleplerini dinledi. Demir, ilçenin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ve hizmetkar olarak çalışacaklarını belirtti. Ziyaretine AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve partililer de eşlik etti.

15.02.2024 19:29  Güncelleme: 19:31
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AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Nazmi Demir, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahiplerinin taleplerini dinleyen Demir, her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirtti.

İlçenin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Biz kadim ve güzel ilçemiz olan Çukurca'ya parti ve devlet olarak hizmet getireceğiz. İlçemizin efendisi değil, hizmetkarı olarak çalışacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle ilçemize yakışacak güzel hizmetler yapacağız."

Ziyaretinde Demir'e AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Çukurca Belediye Başkan Adayı Nazmi Demir, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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