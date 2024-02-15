AK Parti Çukurca Belediye Başkan Adayı Nazmi Demir, Esnafı Ziyaret Etti

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AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Nazmi Demir, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahiplerinin taleplerini dinleyen Demir, her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirtti.

İlçenin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Biz kadim ve güzel ilçemiz olan Çukurca'ya parti ve devlet olarak hizmet getireceğiz. İlçemizin efendisi değil, hizmetkarı olarak çalışacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle ilçemize yakışacak güzel hizmetler yapacağız."

Ziyaretinde Demir'e AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve partililer eşlik etti.