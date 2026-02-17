Ak Parti'de Süreç Komisyonu Toplantısı... Ortak Rapor Taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak - Son Dakika
Ak Parti'de Süreç Komisyonu Toplantısı... Ortak Rapor Taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak

17.02.2026 18:08
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapacağı toplantıdan önce AK Parti'nin komisyon üyeleri, hazırlanan ortak rapor taslağını değerlendirmek üzere toplantı yaptı. Son şekli verilecek taslak raporun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi.

Haber: Ogün Akkaya

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak. Komisyonun toplantısı, yarın saat 11.00'de, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

AK Parti'nin komsiyon üyeleri yarınki toplantıdan önce ortak raporu değerlendirmek üzere bir araya geldi. AK Parti Grup Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıya komsiyon üyelerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.

Komisyon oylamasında nitelikli çoğunluk aranacak mı aranmayacak mı?

Öte yandan yarınki toplantıda müzakare edilecek rapora ilişkin oylamanın nasıl yapılacağı tartışma konusu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in konuya ilişkin, "Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu yarın saat 11.00'de komisyon taslak raporunu görüşmek üzere toplanacak. Raporun Komisyonca kabul edilebilmesi için Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. Madde uyarınca nitelikli çoğunluk aranacak" açıklamasına karşın, AK Partililer, "Bu bir kanun teklifi değil, o yüzden nitelikli çoğunluk aranmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Komisyonun Çalışma, Usül ve Esasları'nın 6. maddesinde "Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur" hükmü yer alıyor.

Kaynak: ANKA

