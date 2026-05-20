AK Parti grup toplantısında bakanlara soru yasağı uygulandı

20.05.2026 14:53
AK Parti grup toplantısında yeni kurallar uygulandı; bakanlar gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının önüne geçilmemesi için böyle bir karar alındığını söyledi.

(TBMM) - TBMM'de düzenlenen AK Parti grup toplantısında, AK Parti Grup Başkanlığı'nın önceki gün bakanlara ve milletvekillerine gönderdiği uyarı yazısı kapsamında alınan yeni kararlar nedeniyle, grup toplantısına gelen bakanlar gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından önceki gün bakanlara ve milletvekillerine gönderilen, grup toplantı salonundaki düzenle ilgili alınan kararlar bugünkü grup toplantısında uygulamaya konuldu.

Grup toplantısı için gelen salona gelen bakanlar gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Bakanlar, grup toplantı salonu dışında da koridorda bekleyen gazetecilerin sorularına da yanıt vermedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir gazetecinin, "Daha önce soru soruluyordu şimdi soru soramayacak mıyız" sorusu üzerine "Yok, teşekkür ederim" dedi. Bu sırada bir görevli "Görüntü almıyoruz" uyarısında bulundu. Diğer bazı bakanlar da gazeteciler soru için yanlarına gittiğinde "Soru almıyoruz ama dilerseniz bakanlıkta görüşebiliriz" dedi.

BAKAN ÖMER BOLAT: "1,2 MİLYAR LİRALIK CEZA KESTİK"

Grup toplantısı çıkışında ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarıyla ilgili denetim yapılıp yapılmadığı sorusuna "Televizyonların eşliğinde yapıyoruz. Şu ana kadar 1,2 milyar liralık cezalar kestik" şeklinde konuştu. Bolat daha sonra, "Grup toplantılarında bakan olarak açıklama yapmıyoruz" dedi.

AKBAŞOĞLU:  CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLMEMESİ ADINA...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da gazetecilerin bakanların neden soru almadığının sorulması üzerine "Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının önüne geçilmemesi adına bakanlara grup toplantısı salonuna girişte ya da çıkışta soru sorulabilir. Bizi de anlayın" dedi.

YAVUZ BİNGÖL: SİYASETTEN UZAK KALAMIYORUZ

Öte yandan, AK Parti'nin grup toplantısını izlemek için türkücü Yavuz Bingöl salona geldi. Yavuz Bingöl salonda, bakanların ve milletvekillerinin bulunduğu bölümde AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yanına oturdu.

Bingöl, gazetecilerin "Bakanlar bugün konuşmuyor size soralım" sözleri üzerine "Öyle mi" dedi. "Misafir olarak mı geldiniz, ilk kez mi izleyeceksiniz" soruları üzerine Bingöl, "İlk kez geldim. Misafir olarak geldim. Siyasetten uzak kalamıyoruz" yanıtını verdi.

BASIN LOCASINA İZLEYİCİ ALINMADI

Öte yandan, grup toplantı salonunda gazetecilerin görev yapacağı alanlarla ilgili de yeni alınan kurallar uygulandı. Bakanlıktan gelenler ile milletvekillerinin fotoğrafçıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu kürsünün önünde bulunan alana foto muhabirleri dışında, Bakanlıktan ve partiden gelen fotoğrafçılar ile milletvekillerinin fotoğrafçıları alınmadı.

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından 18 Mayıs'ta bakanlara gönderilen yazıda, grup toplantı salonunda basına açıklama yapmamaları istenmişti. Yazıda, "Sayın Bakanlarımız; Haftalık Olağan Grup Genel Kurul toplantılarımızda partimiz ve grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır. Grup toplantılarımız öncesinde sayın bakanlarımız tarafından grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır. Bu nedenle; grup toplantımız öncesi sayın bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz" ifadeleri yer almıştı.

Milletvekillerine gönderilen yazıda ise grup toplantı salonunda yoğunluk yaşandığı belirtilerek, salonun kapasitesine işaret edilmiş ve ziyaretçilere ilişkin uyarılarda bulunulmuştu.

AK Parti'nin bir önceki grup toplantısında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken, basın locasında bulunan gazeteciler ile basın locasının arkasında toplantıyı izleyen ve slogan atan partililer arasında gerilim yaşanmıştı.

Kaynak: ANKA

