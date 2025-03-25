AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki - Son Dakika
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AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Kürşad Zorlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

25.03.2025 10:16
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Kürşad Zorlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin günlerden beri sürdürdükleri sokak çağrıları ile marjinal gruplara alan açtığını, "ahlaksız, aşağılık müptezel küfür ve hakaretleri" sergilemelerine meydan verdiklerini belirtti.

"Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmelidir" değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik bu alçak hakaret ve saldırıların gereğini devletin kurumları harfiyen yerine getirecektir. Sokak çağrılarıyla, yalanlarla, iftiralarla, kaos, kargaşa, hakaret ve küfür ile yolsuzluklarını örteceklerini, adaletin tecellisine mani olacaklarını, kamu düzenini, kamu güvenliğini bozabileceklerini, düşünenler bilmelidirler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, darbecilere, ahlaksızlara, dışardan kumandalı kuklalara ve kuklacılarına rağmen yoluna devam edecek; dünyada ve milletimiz nezdinde saygın bir yeri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerine ulaşacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya ise Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı olduğunu hatırlatarak, "Saraçhane'deki protesto gösterilerinde militanvari bir üslupla, hayasızca ve pervasızca Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Zafer Sırakaya, şunları dile getirdi:

"Vandalizmi kendilerine yol edinmiş, devletimizi, kolluk güçlerimizi aleni bir şekilde hedef alan militan gurupların kamu malına zarar veren had bilmez gösterileri, devletimize, hükümetimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik aşağılık sloganları, artık haddini aşan bir seviyeye gelmiştir. Bu kin ve öfke dolu eylem ve protestoları demokratik zemine çekme görevi CHP'nindir. CHP ve yönetimini milletimizi kutuplaştıran, birbirine düşman etmeyi hedefleyen sokak eylemlerine son vermek için çağrıya, Saraçhane'de atılan aşağılık sloganları telin etmeye davet ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu da "İstanbul'daki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum annesi ve ailesine yönelik aşağılıkça hakaretleri şiddetle lanetlediğini" vurguladı.

Zorlu, "Bu hadsizlikle aslında milyonların iradesi, devletimizin ali makamı da hedef alınmıştır. Siyaset kisvesi altında toplumu kaosa teşvik etmek, demokrasi söylemlerinin arkasına sığınarak caddeleri savaş alanına dönüştürmek bir çıkmaz sokaktır. Ülkemizi bu denli çirkinliklerle küçük düşürmeye çalışanların, devletimizin çatısını hedef alanların karşısında milletimizin birliği kaim olacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Günlerdir hırsızlığı, yolsuzluğu arsızca savunan alçaklar, Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir. 15 Temmuz gecesini kimlere nasıl dar ettiysek aynısını yine ve yeniden yapmaktan bir an geri durmayız. Özgür Özel meşrepli, Ekrem İmamoğlu ahlaklı edepsizler o meydanları size de dar ederiz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum Tenzile annemize saldırdığınız bugün, bizim sabrımızın sona erdiği gündür."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki - Son Dakika

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