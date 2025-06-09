AK Parti'den İsrail'e Madleen Gemisi Tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'den İsrail'e Madleen Gemisi Tepkisi

09.06.2025 16:52
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AK Parti yetkilileri, İsrail'in Madleen gemisine saldırısını kınadı; bu hareketi insanlığa saldırı olarak değerlendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile partinin bazı genel başkan yardımcıları, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisine saldırısını kınadı.

Madleen'in, bir cesaret örneği ortaya koyarken İsrail'in her zamanki gibi büyük bir korkaklık tarihi ortaya koyduğunu belirten İnan, "Tabii katil devlet, susturduğu tüm dünyayı uyandırmak için bir geminin yettiğini çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Bu korkudan kaçış olmadığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Bir gemi, tüm katliamlarınızı, işkencelerinizi, çocuk ölümlerini hatırlatmaya yetti ve sizi hesap verme gerçeğiyle yüzleştirdi. Aylardır soykırım suçu işleyen bu eli kanlı şebekenin, uluslararası sularda insanlık adına yüzen bu asil gemiye hukuki bağlamda yaklaşacağını elbette beklemiyorduk. Eli kanlı alçaklar yine kendine yakışan bir müdahale yapmıştır. Uluslararası toplumun artık dünyanın başına kene gibi yapışmış bu katil devlete çok ağır bir hesap sorması gerekmektedir. Bugün zulmün karşısında susanlar, yarının dünyasında adaleti konuşamazlar."

"Bu alçakça müdahale, insanlık onuruna açık bir saldırıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de İsrail'in Madleen gemisine saldırısının insanlığa karşı yapılmış bir alçaklık olduğunu bildirdi.

Büyükgümüş, "Gazze'ye bir lokma ekmek ulaştırmayı bile hazmedemeyen bu zihniyet, hukuk tanımaz ve insanlık dışıdır. Saldırıyı lanetliyor, tüm dünyayı bu barbarlığa karşı ses yükseltmeye, somut adım atmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisine İsrail tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Demir, "Saldırıyı lanetliyorum. Uluslararası sularda sivil bir yardım gemisine yapılan bu alçakça müdahale, insanlık onuruna açık bir saldırıdır. Bu barbarlığı reddediyorum." görüşünü paylaştı.

"Bu küstahlığı tarihe not düşüyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ise soykırımcı İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisine saldırdığını belirterek, "Madleen sadece yola çıkmanın bile önemini bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor. Dünyaya mesajını veriyor. Bütün gözler bütün bakışlar, yürekler Gazze'de. Masum çocukların, insanların çığlığına sessiz kalmayan umut ve merhamet dolu korkusuz yelkenler bir kez daha insanlığı yüreklendirdi. Madleen'e ve vicdanlı, onurlu, cesur yolcularına selam olsun. Denizden nehre özgür Filistin." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur da İsrail'in Madleen'e müdahalesiyle insanlık onurunu yine ayaklar altına aldığını bildirdi.

Gazze'ye ulaşacak her bir yardım kolisinin "bir halkın nefesi" olduğunu aktaran Uygur, şunları kaydetti:

"O nefesi kesmeye çalışmak, açık bir barbarlıktır. Ne zaman mazlumlara bir umut doğsa, İsrail karanlığı büyütmeye kalkıyor. Ama unuttukları bir şey var, her çağda, şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun, inananlar için muhakkak bir Nuh'un Gemisi vardır, Madleen o gemidir. Mazlumun duası, vicdan sahibi insanlığın ortak iradesidir. Uluslararası sularda yardım gemilerine saldırmak, devlet aklıyla değil, zorbalıkla açıklanabilir. Sesimizi yükseltiyoruz, bu hukuksuzluğu, bu arsızlığı, bu küstahlığı tarihe not düşüyoruz."

"İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da "Yükü insanlıktan başka bir şey olmayan Madleen'e saldıran İsrail, bir kez daha terör devleti olduğunu doğrulamıştır. İsrail vicdanlarda çoktan mahkum edilmiştir. Gazze ile tüm insanlığın hukukuna saldıran İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman da "Madleen gemisine yapılan saldırı, insanlık onuruna açık bir saldırıdır. Lanetliyorum ve kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye insani yardım taşıyan sivil bir gemiye, uluslararası sularda saldırmanın hukukla vicdanla açıklanamayacağını belirten Yayman, şunları kaydetti:

"Bu, katil İsrail'in yıllardır sürdürdüğü zalim politikanın yeni bir halkasıdır. İnsani yardımı hedef almak, yalnızca mazluma değil, insanlığın ortak değerlerine de kastetmektir. Bu suçu işleyenlerin cezasız kalmaması, hepimizin sorumluluğudur. Susmak, bu barbarlığı onaylamaktır. Ben bu saldırıyı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den İsrail'e Madleen Gemisi Tepkisi - Son Dakika

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