AK Parti'den Kültür Sanat Vizyonu - Son Dakika
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AK Parti'den Kültür Sanat Vizyonu

AK Parti\'den Kültür Sanat Vizyonu
20.06.2026 15:04
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Hüseyin Yayman, kültür sanat alanında gazetecilerle buluşarak yeni stratejileri paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, kültür sanat alanında çalışan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen programa, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları Hilmi Türkmen, Serpil Yılmaz ve Müjde Kotil ile AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgülü katıldı.

Toplantıda AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin planları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yayman, başkanlığın AK Parti'nin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesi olarak kurulduğunu söyledi.

"Kültür ve sanatı, milletimizin kimliği, hafızası olarak görüyoruz"

Türkiye'de siyasi partiler arasında kültür ve sanat politikaları başkanlığı bulunan tek partinin AK Parti olduğuna işaret eden Yayman, "Biz kültür ve sanatı, milletimizin kimliği, hafızası olarak görüyoruz. Milletimize ait hangi değerler varsa bizim kültür sanatımızın esasını oluşturmaktadır. Kültürü bir milletin sorun çözme yeteneği ve yönetimsel, siyasal ve toplumsal kapasitesinin arttırılması meselesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yayman, "Eğer Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 21. asır Türkiye'nin asrı olacaksa bunun yolu kültürden ve sanattan geçmektedir. Bizim başkanlığımız da tam bunun için kurulmuştur. Bu alanda inşallah çok farkındalık yaratacak çalışmalara sizlerle beraber imza atacağız." diye konuştu.

Kültür ve Sanat Strateji Belgesi hazırlanıyor

Hüseyin Yayman, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının ilk faaliyetleri arasında "Kütüphane Sohbetleri" programlarının yer aldığını, bu buluşmaları Anadolu'nun farklı şehirlerine yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Kültür ve sanatın aynı zamanda toplumu bir araya getiren bir işlev gördüğünün altını çizen Yayman, "Kültür sanatı bir ayrışma vesilesi değil, bir birleşme ve milletimizi ileriye götürecek bir faaliyet olarak mütalaa etmekteyiz." dedi.

Yayman, AK Parti'nin kültür ve sanata bakışını ortaya koyacak bir strateji belgesi üzerinde çalıştıkları bilgisini vererek, belgenin kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını ifade etti.

Ayrıca AK Parti Kültür ve Sanat Akademisi buluşmaları kapsamında Anadolu'nun farklı illerinde etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Yayman, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale, şiir ve kısa film yarışmaları düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Dijitalleşme hayatın gerçeği"

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yayman, kültür politikalarının dijital dönüşümden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Yapay zeka ile beraber, dijitalleşme hayatın gerçeği ve bu artık inkar edilemez. Bu dijitalleşme ve modernleşme karşısında, biz de muhafazakar bir parti olarak kendi değerlerini anmak, onları yokluğa mahkum etmemek gibi bir yaklaşımımız var. " değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve sanat etkinliklerinin genç kuşaklara ulaşabilmesi için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Yayman, geleneksel anma programlarının yanı sıra dijital içerik üretimi ve farklı formatlarda çalışmalar yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

Kültür Yolu Festivallerine ilişkin de Yayman, festivallerin önemli bir işlev üstlendiğini ve konserlerin diğer etkinliklerin önüne geçebildiğine işaret ederek, söyleşi, sergi ve konferans gibi programların da daha görünür hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kültür ve sanat alanında gençlerin desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizen Yayman, ödül ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yayman, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmesinin Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu ve bu tür başarıların kültürel değerlerin uluslararası düzeyde tescili bakımından önem taşıdığı görüşünü paylaştı.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmaları tüm paydaşlarla istişare içinde yürütmeyi amaçladıklarını ifade eden Yayman, gazetecilerle benzer buluşmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca kültür ve sanat projelerine desteğin artırılması, kültürel üretimin teşvik edilmesi ve farklı görüşlerin katkılarıyla ortak akıl oluşturulması konuları ele alındı.

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Kültür Sanat, AK Parti, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Kültür Sanat Vizyonu - Son Dakika

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