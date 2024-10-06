AK Parti'den Otopark Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti'den Otopark Eleştirisi

AK Parti\'den Otopark Eleştirisi

Gürhan Albayrak, otopark alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesini eleştirdi.

06.10.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kentteki bir otopark alanının, imar revizyonu planı uygulanarak akaryakıt istasyonu haline getirilmesini eleştirdi.

Albayrak, Tepebaşı ilçesindeki Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın karşısında bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait otoparkın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu otoparka ait arazinin, geçen hafta düzenlenen Tepebaşı Belediye Meclisi Toplantısında imar değişikliği kararıyla akaryakıt istasyonuna dönüştürüldüğünü söyledi.

Otoparka ait alanının önceki dönemlerde yeşil alan vasfında olduğunu kaydeden Albayrak, "Alanı sürekli revize ederek otoparka çevirmişlerdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi şu anda burayı artık akaryakıt istasyonuna çevirdi. Şimdi biz burada tabii ki üzülerek şunu söylüyoruz; iş bilmezliklerin artık zirveye çıktığı bir zaman dilimindeyiz. Hem Tepebaşı Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesinin bu rantı kimin için açtığını özellikle sormak istiyoruz. Bu konuda özellikle şunun altını çizmek gerekir. Yerel seçimlerin üzerinden 6 aylık bir zaman dilimi geçti. İlk önce işçi kıyımıyla başlayan bir süreç var ve akabinde artık maaşları dahi ödeyemeyecek bir hale gelen Tepebaşı Belediyesi söz konusu. En sonunda da artık imar rantıyla alakalı süreçlerin başladığını görüyoruz. Bunun da en büyük örneği, otopark olarak görülen yerin artık bundan sonra akaryakıt istasyonu olarak devam etmesi olacak." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a seslenen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu soruyoruz, diyoruz ki 'Bu rantı kimin için açtınız?' Her zaman çevrecilikten bahsedenler, bugün gelsinler, burayı görsünler. Eskişehir'in önemli bir parkının karşısında bir ortaokulun yanına kalkıp akaryakıt istasyonu açmak nedir? Bu konuyu Eskişehirli hemşerilerimize şikayet etmek anlamında burada bir basın açıklamasıyla duyurmayı uygun gördük. Bu soruyu tekrardan soruyoruz. Bu rantı kimin için açtınız? Etrafında takriben 5-6 kilometre alan içerisinde belki 3-4 tane akaryakıt istasyonu olmasına rağmen ve Eskişehir'de en büyük sorun ve sıkıntılardan bir tanesi otoparkken bugün kalkıp da böyle bir otoparkı neden akaryakıt istasyonu olarak çevirdiniz? Bu rantı kimin için açtınız diye buradan belediye başkanlarına, CHP milletvekillerine ve CHP İl Başkanına soruyoruz. Eskişehir halkına buradaki belediye başkanlarını, milletvekillerini şikayet etmek için var olduğumuzu dile getiriyoruz."

Albayrak, söz konusu karara belediye meclis toplantısında AK Parti grubu olarak ret oyu verdiklerini dile getirerek, "Tabii ki otopark ihtiyacını şu an çözemediler. Var olan otoparkları da ranta açmış olmalarına karşıyız. Otoparkı yapmıyorsunuz. Otopark olan mekanları da neden ranta açıyorsunuz? Kimlere söz verdiniz? Yargıya başvuracağız." dedi.

Basın açıklamasında, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya da yer aldı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yerel Yönetim, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Otopark Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:56 Denizli’de 200 milyon euroluk dev vurgun Denizli'de 200 milyon euroluk dev vurgun
20:30 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 17:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Otopark Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement