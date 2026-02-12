AK Parti'den Zeynep Güneş Akgün'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti'den Zeynep Güneş Akgün'e Destek

AK Parti\'den Zeynep Güneş Akgün\'e Destek
12.02.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı, belediye başkanına sosyal medya saldırısına karşı destek verdi.

AK Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için bir araya geldi.

AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Esat Özgümüş, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, sadece bir olayı konuşmak için değil, aynı zamanda nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

Özgümüş, Güneş'in yöresel kıyafetler giydiği için sözlü saldırıya maruz kaldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırı yalnızca bir kişiye değil, kültürümüze, değerlerimize ve birlikte yaşama irademize yapılmıştır. Biz de biliyoruz ki yöresel kıyafet, kıyafetler bir kumaş parçasından ibaret değildir. Onlar geçmişimizin izleri, kültürümüzün rengini ve bu toprakların ruhunu taşır. Özgür bir Türkiye'de farklılıklar ayrışma sebebi değil, zenginliktir. Özgür bir Türkiye'de bir kadının duruşu, emeğine ve kimliğine saldırı konusu yapılamaz."

Öte yandan kadın kolları üyeleri de giydikleri yöresel kıyafetlerle Güneş'e destek verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Eskişehir, Mihalgazi, Fındıklı, AK Parti, Güncel, Medya, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Zeynep Güneş Akgün'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:25:18. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den Zeynep Güneş Akgün'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.