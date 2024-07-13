AK Parti Denizli İl Başkanı: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir yeni projeye imza atmadı - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir yeni projeye imza atmadı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yerel seçimlerden sonra hiçbir yeni proje başlatmadığını savundu. Güngör, Çavuşoğlu'nun alkol satışının serbest bırakılması ve su indirimi gibi vaatlerini yerine getiremediğini ve kulüp başkanına karşı kaba tavırlar sergilediğini belirtti. Ayrıca, emeklilere ve yeni doğum yapan annelere destek sözünün de tutulmadığını ifade etti.

13.07.2024 16:19
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hiçbir yeni projeye imza atmadığını savundu.

Güngör yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun yerel seçimin ardından geçen sürede hiçbir yeni proje başlatamadığını kaydetti.

BELTAŞ'a ait bazı işletmelerde alkol satışının serbest bırakmasının iptali ile ilgili hukuki süreci başlattıklarını hatırlatan Güngör, "Seçim öncesinde suya yüzde 50 indirim yapacağını açıklamasına rağmen onu da başaramayan Başkan Çavuşoğlu Denizlispor başkanı ve yönetimine karşı kaba tavırlar sergilediğini de kulüp başkanının basın toplantısından öğrendik." ifadelerini kullandı.

Güngör, emeklilere ve yeni doğum yapan annelere destek olacağını açıklamasına rağmen bunların gerçekleşmediğini, bunları hak etmeyen Denizlilerin hizmet beklediğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Denizli İl Başkanı: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir yeni projeye imza atmadı - Son Dakika

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