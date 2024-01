AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Halis Bilden için program düzenlendi

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Halis Bilden için düzenlenen programda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili M. Galip Ensarioğlu, "Onlara hizmet edecek olana mı teslim edeceğiz, yoksa bu şehri, bu şehrin tarihi mekanlarında, şehrin göbeğinde, ilçelerinde hendekler kazanlara mı teslim edeceğiz? Tarihimizi tahrip edenlere mi teslim edeceğiz, Kurşunlu Cami'ye kurşun sıkanlara mı bu şehri teslim edeceğiz? Yoksa Kurşunlu Cami'ye sahip çıkıp ihya edenlere mi bu şehri teslim edeceğiz?" dedi.

AK Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Halis Bilden için basın ve teşkilat buluşması düzenledi. Programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri M. Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile eski milletvekili Ebubekir Bal, İl Başkanı M. Raşit Ocak, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karakaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve merkezdeki ilçe teşkilatları ile AK Parti ilçe teşkilatları ve partililer katıldı. Programda konuşan Diyarbakır Milletvekili M. Galip Ensarioğlu, AK Parti'nin Kürt dilinin önündeki engelleri kaldırdığını ifade ederek, "Benim Diyarbakırlı hemşerilerimden ricam adayları yan yana koysunlar. Liyakatlerine baksınlar, yaptıklarına baksınlar. Bu şehre yapacaklarını da görecekler. Diğer siyasi partiler de bir bir adaylarını belirleyecekler ve sahaya çıkacaklar. Diyarbakır ve bölgemiz, 40 yılı aşkın bir süredir doğru dürüst huzurlu bir seçim görmedi ve tercihlerini yaparken de ne dönüp şahıslara baktı, ne parti bürokratlarına baktı, ne de hizmete baktı. Geçmişten gelen sıkıntılar vardı. AK Parti'nin çözdüğü sıkıntılardan bahsediyorum. Kürt dilinin önündeki engelleri kaldıran, bölgeye huzur getiren bir partiden bahsediyorum. AK Parti geldi, bütün baskıları kaldırdı. Dinini de, dilini de inancını da kimliğini de her şeyi özgürleştirdi AK Parti" dedi.

'BU MİLLETE HİZMET ETMEK, ŞİARIMIZDIR'

Diyarbakırlılara hizmet etmekten şeref duyduklarını belirten Ensarioğlu, "Şimdi yıllardır milletin değerlerini sömüren, bu kentte değerlerini istismar eden, bu kentte iktidar devşirenler oldu. 'Devlet zulüm ediyor' dediler, 'Biz sizi kurtaracağız, bize oy verin' dediler. Bu halk, bütün belediyeleri verdi, meclis üyeliklerini verdi. Kıyası yaparken, bir de hangi anlayışla kıyas yapacağız, onu göreceğiz. Onlara hizmet edecek olana mı teslim edeceğiz, yoksa bu şehri, bu şehrin tarihi mekanlarında, şehrin göbeğinde, ilçelerinde hendekler kazanlara mı teslim edeceğiz? Tarihimizi tahrip edenlere mi teslim edeceğiz, Kurşunlu Cami'ye kurşun sıkanlara mı bu şehri teslim edeceğiz? Yoksa Kurşunlu Cami'ye sahip çıkıp ihya edenlere mi bu şehri teslim edeceğiz? Bu millete hizmet etmek bizim şiarımızdır. Bu millete hizmet etmekten şeref duyarız ve biz bu millete layık olduğu hizmeti inşallah getireceğiz. Diyarbakır'da şehir hastanesi yükseliyor. Arkadaşlarımızla, teşkilatımızla birlikte ikinci şehir hastanesini kurmayla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimizi yaptık, kararını da aldık, şu anda yerini belirliyoruz. İkinci şehir hastanesini yapacağız" diye konuştu.

'DİYARBAKIR SELAMET KÖPRÜSÜDÜR'

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halis Bilden de konuşmasında kente hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, "31 Mart tarihinde halkımız yerel idarecilerini belirlemek üzere sandık başına gidecektir. Seçimler, demokrasinin temel şartıdır. Demokrasinin şenliği, demokrasinin bayramı seçimlerdir. Diyarbakır bir selamet köprüsüdür, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney bu selamet köprüsü üzerinde bir araya gelir. Diyarbakır'ımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde, her caddesinde ve her köyünde olacağız" dedi.