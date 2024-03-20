AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Kulp\'ta Vatandaşlarla Buluştu

Erdoğan: Daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceklerini belirterek, 'Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler.' dedi. Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.