AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba 15 Temmuz'u değerlendirdi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği birlik ve beraberlikle demokrasiye ve milli birliğe olan inancını simgelediğini belirtti. İba, şehitlere rahmet dileyerek gazilere de saygılarını sundu.

14.07.2024 18:18
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millet iradesine karşı yapılan hain darbe girişiminin Türk milletinin kahramanlığı sayesinde önlendiğini belirtti.

Türk milletinin, 15 Temmuz'da ayağa kalkarak nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Askerimizden polisimize, sivil vatandaşlarımızdan siyasetçilerimize kadar herkes birlik ve beraberlik içinde vatanını, demokrasisini, özgürlüğünü savundu. Bu büyük mücadelede çok sayıda şehit verdik, pek çok vatandaşımız da bu büyük seferberlikten gazi olarak çıktılar. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimiz, demokrasisi ve özgürlüğü için canını ortaya koydu ve başardı. 15 Temmuz, demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe olan inancımızın bir simgesidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika
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