AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba 15 Temmuz'u değerlendirdi

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millet iradesine karşı yapılan hain darbe girişiminin Türk milletinin kahramanlığı sayesinde önlendiğini belirtti.

Türk milletinin, 15 Temmuz'da ayağa kalkarak nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Askerimizden polisimize, sivil vatandaşlarımızdan siyasetçilerimize kadar herkes birlik ve beraberlik içinde vatanını, demokrasisini, özgürlüğünü savundu. Bu büyük mücadelede çok sayıda şehit verdik, pek çok vatandaşımız da bu büyük seferberlikten gazi olarak çıktılar. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimiz, demokrasisi ve özgürlüğü için canını ortaya koydu ve başardı. 15 Temmuz, demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe olan inancımızın bir simgesidir."