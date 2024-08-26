AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Büyük Taarruz'u Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Büyük Taarruz'u Anlattı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

26.08.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz öncesi söylediği "Ya istiklal ya ölüm" sözünün iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Büyük Taarruz 'un Türk milletini boyunduruk altına almak, toprağımızı yağmalamak isteyen düşmana ve tüm dünyaya ders niteliğinde olduğunu belirten İba, mesajında şunlara yer verdi:

"Büyük Taarruz neticesinde elde ettiğimiz zafer, tüm dünyaya ilan ettiğimiz bağımsızlık ilanıdır. Bu ilanın 102. yılında aynı ruh ve cesaretle yolumuza devam ediyoruz. İstiklal mücadelemizin tarihi şartlarını, bu mücadelede kimin hangi safta yer aldığını, kazanılan zaferin yokluk içindeki bir milletin azim ve kararlılığının ürünü olduğunu iyi idrak etmek gerekir. En önemlisi de bunun bir var olma, onurunu ve toprağını çiğnetmeme savaşı olduğunu idrak etmektir ki bu milli şuurumuz açısından çok önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberliğimizin, azim ve kararlılığımızın devamıyla ilelebet yaşayacaktır. Kahraman ecdadımızın emanetleri başımızın üstündedir. Ülkemizi daha güçlü bir konuma getirmek için verdiğimiz medeniyet ve demokrasi mücadelemiz uzun yıllardır olduğu gibi yarın da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Belgin İba, AK Parti, AK Parti, edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Büyük Taarruz'u Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:19:00. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Büyük Taarruz'u Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement