AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, AK Parti'nin ilk günkü gibi millete hizmet etmek amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

AK Parti'nin ilk günkü aşkla daima yeni, daima genç olduğunu vurgulayan İba, 14 Ağustos 2001'den buyana birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi ileriye taşımak için çalıştıklarını aktardı.

23 yıllık geçmişe bakıldığında birçok zorlukla mücadele ettiklerini dile getiren İba, şunları kaydetti:

"AK Parti birçok zorlu mücadeleye göğüs gerdi. Millet için canını ortaya koyduğu zamanlar oldu. Bizler her zaman 'Türkiye' dedik, 'hizmet' dedik. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde zorlukların üstesinden gelerek bu ülkenin gerçek potansiyelini ortaya koyduk. Bölgesel güç olarak söz sahibi olduk. Teknoloji yatırımlarımızla geri kaldığımız ülkelerin önüne geçtik. Bu yolda bizler gücümüzü milletimizden aldık."

İba, 23 yılda birçok tarihi adımın atıldığını, büyük başarıların olduğunu ifade etti.

Partinin kuruluş yıl dönümünü kutlayan İba, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatı olarak millete hizmetkar, vatanına aşık bir dünya lideriyle birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla ülkemiz için mücadele etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Edirne'mizde, partimize ve Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde hemşerilerimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu zamana kadar partimiz için emek vermiş, alın teri dökmüş tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yaşama gözlerini yummuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."