AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Büyüköğünlü Göleti\'ni ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa İlçesi'ndeki Büyüköğünlü Göleti'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, gölette incelemede bulunarak bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, 2 yıl önce tamamlanmasına rağmen kuraklık nedeniyle dolmayan göletin bugün büyük oranda suyla dolduğunu belirtti.

Üreticilerle birlikte hem baharın gelişi, hem de suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İba, "İlmek ilmek dokuduğumuz bu proje, topraklarımıza can suyu, üreticimizin emeğine güç olacak. Bu yatırım sadece bir su kaynağı değil, hem ilk mahsul, hem de ikinci mahsul olarak üreticimizin güvencesi, köyümüzün geleceği için atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İba, projenin toprağa can suyu olacağını dile getirdi.

Projenin uzun vadede bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artıracağını ve ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bu projenin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sezonumuzun tüm üreticilerimiz için bol kazançlı ve bereketli geçmesini diliyorum."