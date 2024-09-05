AK Parti Milletvekili Erol Keleş Keban\'da Ziyaretlerde Bulundu

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AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Keleş, ilçedeki ziyaretleri kapsamında AK Parti Keban İlçe Başkanlığı'nı ardından Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra ilçe halkı ve esnafla bir araya gelen Keleş, talep ve önerileri dinledi.

Keleş, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçelere ve köylere ziyaretlerde bulunarak sıkıntıları tespit ettiklerini belirtti.

Tespit edilen sıkıntıların çözümü noktasında istişarelerde bulunduklarını ifade eden Keleş, "22 yıllık bir iktidar dönemimiz var. Bu süre içinde gerçekten de Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına illeri ve ilçeleri söylemiyorum, köylere kadar, AK Parti'nin mutlaka bir eseri, bir izi var." dedi.