AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ Şantiyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ Şantiyesini Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ Şantiyesini Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesinde bulunan Vadişehir Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesini ziyaret etti. Albayrak, yapılan açıklamada, Mamuca mevkisindeki çalışmaların sona geldiğini ve 1, 2 ve 4. etaplardaki inşaatların neredeyse tamamlandığını belirtti. Yıl sonuna kadar 3. etabın da tamamlanacağını söyleyen Albayrak, Odunpazarı ilçesindeki 3 bin 109 dairenin hızlı bir şekilde teslim edilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Albayrak ayrıca, TOKİ'nin bugüne kadar Eskişehir'de toplam 15 bin konutu halka kazandırdığını ve Büyükşehir Belediyesi'nin deprem riski olan şehirde yetersiz kaldığını belirtti.

27.06.2024 15:35
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'ndeki şantiyesini ziyaret etti.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Mamuca mevkisindeki çalışmalarda sona gelindiğini, 1, 2 ve 4'üncü etaplardaki inşaatların neredeyse bittiğini bildirdi.

Yıl sonuna kadar 3'üncü etabın da tamamlanacağını aktaran Albayrak, şunları bildirdi:

"Odunpazarı ilçemizdeki 3 bin 109 daireyi yıl sonuna kadar hemşehrilerimize bir an evvel teslim etmek için ekipler var gücüyle çalışıyor. Projelerin tamamlanmasıyla TOKİ, Eskişehir'de bugüne kadar toplam 15 bin civarı konutu hemşehrilerimize kazandırmış olacak. Stadyum, hastane, cami ve kamu binalarımızı saymıyoruz bile. Devletimiz var olsun. Deprem riski olan şehrimizde 25 yılda yalnızca 24 daireyi dönüştüren Büyükşehir Belediyemizin bahane değil hizmet üretmesini tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ Şantiyesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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