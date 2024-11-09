AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılı ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Milletvekili Dönmez, mesajında, Atatürk'ün mirası Cumhuriyet'i koruma ve yüceltme sorumluluğuyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine yükseltme gayretinde olduklarını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını kutlamanın gururunu yaşarken, Atatürk'ü ve onunla birlikte mücadele eden silah arkadaşlarını, vatanımızın istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu tarihi dönüm noktasında, milletimizin birliği ve beraberliği ile daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü rehber edinerek, bize emanet edilen bu kutsal vatanın değerlerine sahip çıkmaya ve onu yüceltmeye olan inancımızı sürdüreceğiz."