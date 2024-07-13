AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay için başsağlığı diledi - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay için başsağlığı diledi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay için başsağlığı dileğinde bulundu. İnan, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yargının gereken işlemleri sürdürdüğünü belirtti ve belediyeleri eleştirerek, İzmirlilerin yaşadığı sıkıntıların çözülmesi gerektiğini vurguladı. İnan, İzmir'in kaymaklı rant dağıtımı üzerine değil, halkın güvenliği ve refahı üzerine odaklanan bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

13.07.2024 01:55
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay (44) Özge Ceren Deniz için başsağlığı dileğinde bulundu.

İnan, yazılı açıklamasında, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Mekanları cennet olsun. Yargımız gereken işlemleri elektrik kaçağı olan bina ile ilgili sürdürüyor. Bizler takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kent merkezinde etkili olan sağanağın hayatı olumsuz etkilediğini hatırlatan İnan, yaşanan sıkıntılar nedeniyle belediyeleri eleştirdi.

AK Parti'li İnan, ilgililerin bu konuda duyarlı olmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Temel belediyecilik hizmetlerine dayanan tüm altyapı rezil bir durumda olduğu için İzmirliler çilesini en ağır bir şekilde çekiyor. Şu ilk 100 günde akraba atamalarıyla uğraşmak yerine önlemler alınmalıydı. Onca esnafımızın iş yerlerini sular bastı. Hemşehrilerimiz sular altında sırılsıklam kaldı. Otomobiller sular altında kaldı. İzmir, kaymaklı rant dağıtımı üzerine bir belediyecilik anlayışıyla değil, her yağan yağmurda hemşehrilerimizi muhafaza edecek bir anlayışla yönetilmeli. Umarım bunu anlarlar."

İzmir'in Konak ilçesinde dün, etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay için başsağlığı diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay için başsağlığı diledi - Son Dakika
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