AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, Filistin protestolarına destek vermek için 60'tan fazla üniversitede eylem yaptı - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, Filistin protestolarına destek vermek için 60'tan fazla üniversitede eylem yaptı

AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, Filistin protestolarına destek vermek için 60\'tan fazla üniversitede eylem yaptı

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla 60'tan fazla üniversitede eylem yaptı. ÜNİAK, 4 gündür devam ettirdiği eylemlerini 60'dan fazla üniversitede 70 binden fazla öğrenciyle gerçekleştirdi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, ABD'deki üniversitelerde başlayan gösterilerin Türkiye ve Avrupa'da da başladığını belirtti.

07.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:11
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AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla 60'tan fazla üniversitede eylem yaptı.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, ÜNİAK, 4 gündür "SayStop" temasıyla devam ettirdiği "#CampusesSayStop" eylemlerini 60'dan fazla üniversitede 70 binden fazla öğrenciyle gerçekleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, ABD'deki üniversitelerde başlayan gösterilerin Türkiye ve Avrupa'da da başladığını belirtti.

Öteden beri fikir ve ifade özgürlüğüyle bilinen üniversitelerin gösterilere müdahale kareleriyle gündeme geldiğini ifade eden İnan, "Polislerin öğretim görevlilerini gözaltına alındığı okulların artık nasıl bir hegemonyanın altında kaldığını gözlerimizle görmekteyiz. Gözaltına alınan 2500 öğrenci ve öğretim görevlisi, bize Batı medeniyetinde özgürlükler alanında yeni bir karanlık dönem yaşatmak isteyenlerin varlığını işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Filistin'e destek eylemi yapan öğrenciler için endişeli olduklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"2024'te ABD, Avrupa ve Türkiye'deki üniversite kampüslerinin İsrail'e karşı ayağa kalkması çok uzun dönemler konuşulacaktır. Yürüyüşlerimizin takvimi Filistin mücadelemizin de kritik bir zamanında cereyan ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticaretin durdurulması ve Uluslararası Adalet Divanı'na müdahil olma kararları ile yürüyüşlerimiz güç kazanmıştı. Biz de bu inançla ve bu yaşananları kabul etmeyen anlayışımızla dördüncü gün tüm yürüyüşlerimize kaldığımız yerden devam etmekteyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, Filistin protestolarına destek vermek için 60'tan fazla üniversitede eylem yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, Filistin protestolarına destek vermek için 60'tan fazla üniversitede eylem yaptı - Son Dakika
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