AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan\'dan Bayram Mesajı

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, insanların sevdikleriyle bir arada olduğu güzel bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Bayram sevinci yaşarken Filistin halkının acısının da yüreklerde hissedildiğini aktaran Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşasak da Filistin başta olmak üzere zulüm altındaki coğrafyalardaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, masumların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kültürümüzde çok özel bir yere sahip olan, sevinçleri çoğalttığımız, acıları azalttığımız bayramlar aynı zamanda dayanışmamızı büyütme, kardeşliğimizi güçlendirme zamanlarıdır. Bu anlayışla Türkiye olarak, dünyanın gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Bayramı aileleriyle, akrabalarıyla geçirmek üzere yollarda olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, gidiş ve dönüş yolunda trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum. Sağlıkla ve huzurla geçireceğimiz nice bayramlar dileğiyle, yediden yetmişe bu heyecanı yüreğinde taşıyan milletimize hayırlı bayramlar diliyorum."