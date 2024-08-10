AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Kardeşlikten Asla Elimizi Çekmeyeceğiz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kardeşliğimizi güçlendirmek hepimizin vazifesi. İçerde ve dışarda bizi yıpratmak isteyenler, fitnelikten ve bölücülükten beslenenler şunu çok iyi bilsinler; kardeşlikten yana asla elimizi çekmeyeceğiz." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) devam ediyor.

Rafting, kano, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivalde konuşma yapan Kaya, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaya, festivalde büyük heyecan ve coşkunun olduğunu belirterek, "Yıllar önce güvenle gelmediğimiz bir yerde bugün 30 bine yakın insanlarımızla festival gerçekleştiriyoruz. AK Parti kurulduğundan bu yana 81 vilayeti hep aynı gördü. 85 milyon vatandaşlarımızı kardeş bildik. Her türlü bölgesel ayrımcılığa, ırkçılığa ve bölücülüğe karşı çıktık." dedi.

Birlik ve beraberlik siyaseti ortaya koyduklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Hakkari'de ne dediysek, İzmir'de de aynısını söyledik. Ülkenin en doğusu bizim için ne ise en batısı da hep öyle oldu. Türkiye hepimizin. Ülkenin bütün sorularının çözümünü birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekte buluyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek hepimizin vazifesi. İçerde ve dışarda bizi yıpratmak isteyenler, fitnelikten ve bölücülükten beslenenler şunu çok iyi bilsinler; kardeşlikten yana asla elimizi çekmeyeceğiz. Kardeşliğimizi hep diri tutacağız. Her geçen gün bu kardeşliği biraz daha güçlendireceğiz. Türkiye bir Hakkari kilimi gibi, renklerimizi, desenlerimizi ve bu birlik tablomuzu hiçbir güç bozamaz. Bu kardeşliğe kim meydan okursa onun karşısında milletçe tek yürek oluruz."

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ise el ele, gönül gönüle büyük festivalin coşkusuna katıldıklarını dile getirdi.

Çelik, "Bir zamanlar burada yapmak istediklerimize terörün gölgesi engel oluyordu. Onların kötülük tohumları, iyiliğin ve birliğin gücüyle ortadan kalkıyor ve kalkacak. Bu alanlarda birçok festival yaptık. Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.