AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar'da belediyecilik anlayışını açıkladı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar'da belediyecilik anlayışını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar\'da belediyecilik anlayışını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.

26.03.2024 19:09  Güncelleme: 19:11
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Biz üç altın kural ile belediyecilik yapıyoruz. Bir; söz söyledik mi asla yalan söylemiyoruz, iki; söz verdik mi canımız pahasına tutuyoruz, üç; emanete ihanet etmiyoruz, ettirmiyoruz." dedi.

Zeybekci, Burdur'un Gölhisar ilçesinde AK Parti Gölhisar Belediye Başkan adayı İbrahim Sertbaş ve İlçe Başkanı Mevlüt Erdem'le esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden ve Sertbaş'a destek isteyen Zeybekci, belediyenin nikah salonunda Ali Özeren ile Arzu Erkan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Zeybekci, Çeşme Meydanı'nda gazetecilere, Denizli'nin komşusu Gölhisarlılarla bir araya geldiklerini, esnafla hasbihal ettiklerini söyledi.

Gerçek Belediyecilik kampanyasında güzel bir gün geçirdiklerini belirten Zeybekci, adayları Sertbaş'ın 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde hizmetle ve eserleriyle konuşan biri olduğunu aktardı.

Bundan sonra da "Durmak yok yola devam." diyen Zeybekci, Gölhisar'ın, Burdur'un önemli ve bölgedeki ticaretin merkezi olan ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

Zeybekci, lafla peynir gemisinin yürümediğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bizde gerçek belediyecilik var. Biz üç altın kural ile belediyecilik yapıyoruz. Bir; söz söyledik mi asla yalan söylemiyoruz, iki; söz verdik mi canımız pahasına tutuyoruz, üç; emanete ihanet etmiyoruz, ettirmiyoruz. Onun için ben Başkanıma yeni döneminde tekrar başarılar diliyorum. 31 Mart, inşallah Gölhisar'da AK hizmet belediyeciliğinin, 'yeniden durmak yok yola devam' dediği bir gün olacak."

Zeybekci, partililerle fotoğraf çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar'da belediyecilik anlayışını açıkladı - Son Dakika

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