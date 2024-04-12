AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi (TRT Arapça) ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz."
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