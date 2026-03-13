AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bartın\'da konuştu Açıklaması

13.03.2026 17:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye eski Türkiye değil. Herkes hesabını, kitabını ona göre yapsın." dedi.

Uygur, partisinin Bartın İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçildiğini ve Türkiye'nin de önemli bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Ülkenin dört bir tarafında çatışmaların cereyan ettiğini, Gazze'de katil, siyonist İsrail'in kadın, erkek, çocuk, sivil ayırt etmeksizin, ateşkese rağmen soykırımını pervasızca devam ettirdiğini belirten Uygur, "Ateşkese rağmen Gazze'de kardeşlerimiz şehit oluyor. İnşallah onların huzuruna, ferahına vesile olur bayram. Yine İran'da Amerika ve İsrail'in İran'a başlatmış olduğu saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Rusya, Ukrayna hakeza..." diye konuştu.

Uygur, böyle zorlu bir coğrafyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya siyasetine her manada; insani, diplomasi, arabuluculuk noktasında yön veren, 86 milyon ferdin huzurunu ve güvenliğini temin eden, çatışmaların ortasındaki coğrafyada Türkiye'yi her türlü çatışmadan uzak tutan bir lider olduğunu anlatarak "Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde tekrar ifade etti. Türkiye eski Türkiye değil. Herkes hesabını, kitabını ona göre yapsın." ifadelerini kullandı.

"Yola çıktığımız bu kutlu yürüyüşümüzde ilk andan itibaren her alanda gerek eser ve hizmet gerek savunma sanayi gerek dış siyaset, uluslararası politika ve diplomasi noktasında artık dünya siyasetine yön veren, kendi kendine yetebilen, terörsüz Türkiye süreciyle de iç cephesini tahkim etmiş güçlü, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olan bir Türkiye var." diyen Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı hedeflerine devam edeceklerini kaydetti."

Uygur, muhalefetin sağduyudan, ferasetten, basiretten yoksun bütün değerlendirmelerine ve söylemlerine rağmen ayakları yere basan bir Türkiye, bir iktidar, bir hükümet olarak 86 milyon ferdinin hukukunu, güvenliğini, huzurunu korumayı sürdüreceklerini vurgulayarak "Aynı zamanda da dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Gazze'de, Arakan'da, Yemen'de, İran'da olduğu gibi dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulme 'dur' demeye, çatışmaların uzlaşmayla sonuçlanması noktasında diplomasi çalışmalarımızı yürütmeye ve gönül coğrafyamızdaki bütün mazlumların duasında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Uygur'a yöresel tel kırma şal takdim etti.

Programda, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve teşkilat mensupları da yer aldı.

Ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret eden Uygur, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
