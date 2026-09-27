AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Pendik'te Filistin için balon uçurma etkinliğine katıldı: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Pendik'te Filistin için balon uçurma etkinliğine katıldı:

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- "Yaklaşık 3 yıldır Filistin'de, Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir devlet eliyle, siyonist İsrail terör devletinin eliyle bir soykırım sahneleniyor. Bütün dünyanın gözü önünde doğmamış bebekler, yeni doğmuş bebekler, siviller, kadınlar hiç ayrım yapılmaksızın büyük bir katliama tabi tutuluyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Yaklaşık 3 yıldır Filistin'de, Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir devlet eliyle, siyonist İsrail terör devletinin eliyle bir soykırım sahneleniyor. Bütün dünyanın gözü önünde doğmamış bebekler, yeni doğmuş bebekler, siviller, kadınlar hiç ayrım yapılmaksızın büyük bir katliama tabi tutuluyor." dedi.

Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Pendik Sahil Etkinlik alanında AK Noktayı ziyaret etti.

Partililerle sohbet eden Uygur, partiye üye olmak isteyen bir vatandaşın üye kaydını yaptı.

Uygur, daha sonra AK Parti Pendik Gençlik Kollarının düzenlediği Filistin için balon uçurma etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Uygur, Filistin için bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Gençlik kollarımızın hazırlamış olduğu pankartta, Sayın Cumhurbaşkanımızın son Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki ifadesiyle, konu gerçekten çok net bir şekilde özetlenmiş. Yaklaşık 3 yıldır Filistin'de, Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir devlet eliyle, siyonist İsrail terör devletinin eliyle bir soykırım sahneleniyor. Bütün dünyanın gözü önünde doğmamış bebekler, yeni doğmuş bebekler, siviller, kadınlar hiç ayrım yapılmaksızın büyük bir katliama tabi tutuluyor."

Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda buradaki zulmün, buradaki soykırımın, buradaki katliamın durdurulması noktasında en gür sesimizle haykırıyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde adaletin o gür sesi olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın çok önemli olduğunu dile getiren Uygur, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de, 'Ben de Tayyip Erdoğan olarak, büyük vicdan ve merhamet medeniyetinin Cumhurbaşkanı olarak bedeli ne olursa olsun zulme karşı durmaya, Filistin, Gazze başta olmak üzere bütün mazlumların, bütün mağdurların yanında durmaya bedeli ne olursa olsun devam edeceğim.' dedi. 'Sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Biz sussak tarih susmayacak, hakikat susmayacak. Biz çekilsek bizden kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın azabından kurtulamayacaklar.' dedi."

Uygur, "Evet, tekrar ifade ediyoruz. Daha adil bir dünya mümkün diyoruz. Haklının güçlü olduğu bir dünya mümkün oluncaya kadar dünya 5'ten büyüktür demeye inşallah devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde adaletin o gür sesi olmaya devam edeceğiz. Bütün dünya mazlumunun umudu ve duası olmaya devam edeceğiz. Nehirden denize özgür Filistin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından beyaz renkli balonlar Filistinli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de okuduğu Sezai Karakoç şiirinin "Onlar Sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" sözlerinin yer aldığı brandaya, katılımcılar Filistinle ilgili düşüncelerini yazdı.

Uygur, buradaki programın ardından esnaf ziyareti yaptı.

Pendik Belediyesi Cumartesi Pazar Alanı'nda, Kadın Girişimciler El Emeği Pazar Yerini de ziyaret eden Uygur, kadınlarla yaptıkları ürünlerle ilgili sohbet etti.

Uygur'a ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmed Emin Özkaya, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Şaduman Şeker, AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emin Bostancı ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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