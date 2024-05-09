AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, önümüzdeki süreçte daha siyasetimizin yapacağı çok işler olduğunu belirtti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, önümüzdeki süreçte daha siyasetimizin yapacağı çok işler olduğunu belirtti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, önümüzdeki süreçte daha siyasetimizin yapacağı çok işler olduğunu belirtti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, önümüzdeki süreçte daha siyasetin yapacağı çok işler olduğunu belirtti. Yılmaz, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, hataların telafi edileceğine ve geleceğe bakarak hareket edileceğine vurgu yaptı. Ayrıca, 2024 ve sonrası için hazırlıkların başladığını ve teşkilat mensuplarından gayretlerini hiç eksik etmemelerini istedi.

09.05.2024 17:03
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Önümüzdeki sürece bakacağız. Önümüzdeki süreçte daha siyasetimizin yapacağı çok işler var. Zaman çok çabuk geçiyor. 2024'ü takip eden süre içinde 2028 var, 2029 var." dedi.

Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, partilerle bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Yerel seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını ancak milletin ortaya koyduğu düşünceyi ve fikri sandıktan okuduklarını vurgulayan Yılmaz, "Sandık sonuçları bizim memnun olmadığımız sonuçlar olabilir ama orada milletimiz bize ne söylemek istedi? Ne anlatmak istiyor? Milletimiz neden memnun değil? Neden bundan önceki seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı bu seçimde elde edemediğimizi Türkiye genelinde değerlendiriyoruz." dedi.

Bu sebeple teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, yerel seçim sürecindeki gayretleri ve çabalarından ötürü başta Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

Yılmaz, AK Parti'nin 2002 yılından beri girdiği her seçimin galibi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu seçimde arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Ülkemizin içinde bulunduğu iktisadi şartların sonuçları var. Teşkilat mensuplarımızın veya bu süreç içinde belirlediğimiz seçim stratejisi veya seçim sosyolojisi açısından belki eksiklerimiz oldu, yapamadıklarımız oldu. Onların hepsini hiç gocunmadan, hiç incinmeden bütün netliğiyle ortaya koymamızın şu anda yapmamız gereken en önemli görev olduğunu düşünüyoruz. Bunu ortaya koyarken asla ve asla teşkilat mensuplarımızın birbirini incitmemeye sorun ve problemleri kişiselliklerden öteye daha makro planda, daha resmin büyüğünde, ülkemizin içinde bulunduğu özellikle 6 Şubat depreminin ülkemizde yarattığı bu büyük travmanın ve büyük ekonomik ağırlığın ve ülkemiz ekonomisindeki içinde bulunduğumuz süreçte verdiğimiz enflasyonla mücadele vesaire ekonominin temel dengelerinin düzene kavuşması için yapılması gereken mücadelenin, bu mücadelenin de vatandaşımızın satın alma gücü üzerindeki etkilerinin vesairenin hepsinin çeşitli şekilde seçim sonucu üzerinde tesirleri var."

"Önümüzdeki süreçte daha siyasetimizin yapacağı çok işler var"

Hataların telafi edileceğine, bundan sonra geleceğe bakarak hareket edeceklerine dikkate çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sürece bakacağız. Önümüzdeki süreçte daha siyasetimizin yapacağı çok işler var. Zaman çok çabuk geçiyor. 2024'ü takip eden süre içinde 2028 var, 2029 var. Biz aslında 2024 seçimlerine de 2024'ten 3 ay veya 5 ay önce başlamış bir siyasi hareket değiliz. Ta 2019'un o da 31 Mart'ta idi. Ondan sonraki gün başlamıştık 2024'ün hazırlığına. Yine 2029'un hazırlığına da bugün başladık bile. Belki benim bugünkü buradaki varlığım da önümüzdeki süreç için yapılacak olan hazırlıkların bir aşamasıdır. Teşkilat mensuplarımız çok değerlisiniz. Değerinizi ve bu uğurda verdiğiniz bu mücadeleyi çok önemsiyorum. Ne olur bundan sonra gayretinizi hiç eksik etmeyin. Moralinizi yüksek tutun ve iletişim içinde olduğumuz bütün kardeşlerimizle temasınızı yükselterek devam edelim."

Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Recep Altepe ile Selim Yağcı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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