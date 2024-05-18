AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: '5 milyon insanın incinmişlikleri telafi edilmeli' - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: '5 milyon insanın incinmişlikleri telafi edilmeli'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: \'5 milyon insanın incinmişlikleri telafi edilmeli\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kocaeli'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gitmeyen 5 milyon insanın incinmişliklerinin telafi edilmesi gerektiğini belirtti.

18.05.2024 13:33
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemiz genelinde aşağı yukarı 5 milyon insan bu seçimlerde sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım." dedi.

Bir restoranda düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşan Yılmaz, Bolu, Düzce ve Sakarya'nın ardından Kocaeli'de partililerle bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, siyasetin en önemli taşıyıcı omurgasının istişare kültürü olduğunu belirterek, AK Parti siyasetinin bunu her zaman önemsediğini vurguladı.

Kocaeli'de 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir durum değerlendirmesi yapacaklarını aktaran Yılmaz, sandıktan çıkan sonucu, sandıklar açıldığı andan itibaren okuduklarını, bu sonucu milletin bir emri olarak gördüklerini kaydetti.

Yılmaz, milletin yol haritasını net ve gerçekçi bakış açısıyla okuduklarını dile getirerek, gelecek süreci planlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Aslında bugün buraya gelişimin asıl nedeninin sadece 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek olduğunu söylersem eksiklik yapmış olurum. Sadece o değil; AK Parti siyasetinin çok önemli bir lokomotifi olan, AK Parti siyasetimizin çok değerli bir itici gücü olan Kocaeli'de yerel seçimlerde ortaya konulan gayretten ötürü de ana kademe ve teşkilat mensuplarına, büyük AK Parti ailesine teşekkür etmektir." diye konuştu.

Türkiye genelinde sandıklardan bekledikleri sonucu alamayışlarının Kocaeli'ye yansıyan bir boyutunun da olduğunu belirten Yılmaz, "Şüphesiz ki milletimizin bizden talep ettiği şeyler var. 'Benim başka bir partiye oy vermek elimden gelmiyor, başka bir partiye oy vermek vicdanıma sığmadı. Onun için sandığa gitmedim' diyerek sandığa gitmeyip oy kullanmayan kardeşlerimiz var. Ülkemiz genelinde aşağı yukarı 5 milyon insan bu seçimlerde sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım. Bunun telafisiyle ilgili yapılması gerekenler burada konuşulacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: '5 milyon insanın incinmişlikleri telafi edilmeli' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: '5 milyon insanın incinmişlikleri telafi edilmeli' - Son Dakika
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