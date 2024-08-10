AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: İsrail'in Gazze'deki saldırısı soykırımdır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: İsrail'in Gazze'deki saldırısı soykırımdır

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: İsrail\'in Gazze\'deki saldırısı soykırımdır

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin, 'Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir.' dedi.

10.08.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin, "Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Keşir, Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Keşir, ziyaretlerin ardından AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıyla, tablonun gittikçe ağırlaştığını belirtti.

Gazze'ye ilişkin her gün daha ağır şeyler işittiklerini aktaran Keşir, hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların, son olarak bir okula yönelik gerçekleştirildiğine değindi.

Bu saldırıların tüm dünyanın gözünün önünde olduğunu, bunu ifade edecek kelime bulamadığına işaret eden Keşir, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın gözü önünde, büyük bir arsızlıkla, büyük bir hadsizlikle oluyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir Filistinli mahkuma tecavüz edilmesi gündeme gelmişti. Hem bu şekilde cinayetlerin olması, katliamların olması, hem insanlık suçu olan tecavüz ve diğer uygulamaların olması kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir. Bunun bir soykırım olduğunu ifade etmem lazım."

-"Uluslararası düzeyde de biz bunun takipçisi olacağız"

Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yapması ve diğer girişimlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Keşir, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, varlık nedenini, kendine uygulanan soykırımı gerekçe gösteren bir milletin, bir ulusun, bunu bir başkasına çok daha ağır, çok daha vahşi bir şekilde, tüm dünyanın gözü önünde yapması asla kabul edilebilir değil. Uluslararası düzeyde de biz bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Keşir, AK Parti Kadın Kolları'nın, olayların ilk başladığı andan itibaren harekete geçtiğini belirterek, uluslararası kadın ve çocuk kuruluşları ile Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşlarına mektuplar yazdıklarını, Filistin'de ölen kadın ve çocuklara dikkati çektiklerini anlattı.

Gazze'deki insani drama da değinen Keşir, "Orada mesela hala sağlık şartları iyi olmadığı için hamile kadınlar, son derece sağlıksız şartlarda doğum yapıyor. Anneler çocuklarını gömüyor, çocuklar annelerini gömüyor, hatta bazılarının cenazelerine ulaşılamıyor, kayıplar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ayşe Keşir, AK Parti, AK Parti, İsrail, Çocuk, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: İsrail'in Gazze'deki saldırısı soykırımdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden açılıyor Instagram saat 21.30'da yeniden açılıyor
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:56 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 21:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: İsrail'in Gazze'deki saldırısı soykırımdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement