AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Düzce'deki Kadın Kooperatifinin Ürünleri Tarım Kredi Marketlerinde Satışa Sunuldu - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Düzce'deki Kadın Kooperatifinin Ürünleri Tarım Kredi Marketlerinde Satışa Sunuldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir\'den Düzce\'deki Kadın Kooperatifinin Ürünleri Tarım Kredi Marketlerinde Satışa Sunuldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de kadın kooperatifi tarafından üretilen sebze ve meyve kurularının Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışa sunulmaya başlandığını duyurdu.

12.08.2024 14:52
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de kadın kooperatifi tarafından üretilen sebze ve meyve kurularının Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışa sunulmaya başlandığını duyurdu.

Valilik himayesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle bir araya gelen kadınların kurduğu Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kooperatifi'nde sebze ve meyve kuruları üretiliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kooperatif tarafından üretilen ürünlerin Tarım Kredi raflarında tüketiciyle buluşmaya başladığını belirten Keşir, "Tarımda kadın emeği stantları artık portakal kokulu. Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kooperatifi'nin markası olan 'DÜZCE'DEN' ürünleri Tarım Kredi raflarında yerini aldı. Şimdilik sadece Ankara ve İstanbul'daki şubelerde portakal kurusu satışa sunuldu. Birbirinden lezzetli ve sağlıklı tüm ürünlerin kısa zamanda ülkenin her yerine ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Düzce'deki Kadın Kooperatifinin Ürünleri Tarım Kredi Marketlerinde Satışa Sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Düzce'deki Kadın Kooperatifinin Ürünleri Tarım Kredi Marketlerinde Satışa Sunuldu - Son Dakika
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