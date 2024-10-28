AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

28.10.2024 15:19
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Keşir, yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılının coşku ve gururunun milletçe yaşandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ateşiyle kendi küllerinden doğan Türk milletinin, tüm dünyaya örnek kurtuluş mücadelesi sergilediğini vurgulayan Keşir, Cumhuriyet'in, tarihinden, köklerinden güç alan bir milletin, özünde var olan birlik ve beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duyulmadan ortak bir bilinçte vücut bulması olduğunu aktardı.

Keşir, Cumhuriyet'in, çocukların gözlerindeki umut, gençlerin göğsündeki heyecan, ecdadın emanet ettiği değerler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizler, bugün bu değerleri gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Hayatları pahasına Cumhuriyet'i kuran kahramanların mücadelesinden güç alarak ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. AK Parti olarak 23 yıldır gücümüzü aldığımız milletimize, bu ülkenin kadınlarına, gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyet'e yaraşır, milletimizin yüceliğine yakışır proje ve uygulamalarla yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet'i kadın erkek omuz omuza kurduğumuz gibi, Büyük Türkiye hayalimizi de birlikte başaracağız."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Cumhuriyeti'n banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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