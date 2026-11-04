AK Parti Genel Sekreteri İnan, Cemevi Başkanı Ersin'i genel merkezde ağırladı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ile bir araya geldi.

İnan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Sayın Esma Ersin Hanımefendi'yi Genel Merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Kıymetli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.