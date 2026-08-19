AK Parti'den Menderes Çıkışı: Özür Borçları Var - Son Dakika
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AK Parti'den Menderes Çıkışı: Özür Borçları Var

AK Parti\'den Menderes Çıkışı: Özür Borçları Var
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Menderes'teki belediye başkan vekilliği seçimi sonrası CHP ve YENİ Parti'ye yüklenerek, "Mendereslilere ve tüm İzmir'e özür borçları var" dedi. İnan, partisinin İzmir'de birinci parti olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Menderes'teki belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin değerlendirmesinde CHP'ye ve YENİ Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu. İnan, "Mendereslilere çok büyük bir özür borçları var. Tüm İzmir'e bir özür borçları var" ifadelerini kullandı.

İnan, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan Asuman Şen'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Atilla Kaya ile partililer de hazır bulundu.

İnan, ziyaret sırasında Menderes'te gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonucunda belediye başkan vekilliğine seçilen Asuman Şen'i tebrik eden İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek üzere ziyarette bulunduklarını ifade etti.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e saldırıyı lanetlediklerini bildiren İnan, "Seçilmişlere yönelik şiddeti, her türlü fiziki saldırıyı lanetlediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

"TÜM İZMİR'E ÖZÜR BORÇLARI VAR"

Menderes'in geçmişte AK Parti belediyeciliği döneminde çeşitli yatırımlarla buluştuğunu savunan İnan, "Menderes, bundan 7,5 sene önce AK Parti belediyeciliği ile tanışmış bir ilçemizdi ve çok önemli yatırımlarla buluşmuştu. Fakat 7,5 sene sürecin sonunda eski CHP'li Sayın Özgür Özel ve arkadaşları burada bir tercihte bulundular ve bir belediye başkan adayı gösterdiler. Tabii sonrasında ortaya çıkan süreçler hem Mendereslilerin hem de İzmirli hemşehrilerimizin malumu. Menderes'e zarar veren ve gerçekten de belediyecilik namına gerçekten de çok kötü işlere bulaştıkları bir süreç yaşandı. Tabii bunu milletimizin de bilmesinde yarar var" diye konuştu.

"Menderes Belediye Başkanı yaklaşık bir buçuk senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve kesinlikle reddetmiştir" diyen İnan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Menderes örneğinde olduğu gibi biz ne kadar seçici davrandığımızı, ne kadar da seçkin davrandığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tabii burada milletimize karşı duymuş olduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz. Fakat bazı arkadaşlar, özellikle Sayın Özgür Özel ve yakın çevresi, buraya bu belediye başkan adayını aday gösterirken adeta 'İçişleri Bakanlığı bile yapar' sözlerini hatırlatmak istiyorum. Çünkü Mendereslilere çok büyük bir özür borçları var. Tüm İzmir'e bir özür borçları var. Utanmadan sıkılmadan burada özür dilemek yerine burada aday çıkartmayı tercih ettiler ve Mendereslilerden özür dilemediler.

"CUMHUR İTTİFAKI İZMİR'DE BİRİNCİ PARTİ"

Şu dönemden itibaren Menderes'te çok güçlü bir dönem başlıyor. Tüm meclis üyelerimize, bu demokratik seçime katılan tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm siyasi partilere çok teşekkür ediyoruz. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Herkes şuna emin olsun ki kazanan Menderes olmuştur. Kazanan Menderes'in tüm mahallelerinde yaşayan çocuklar olmuştur, kadınlar olmuştur, esnaflarımız olmuştur. İnşallah Menderes'te eser siyasetini, hizmet siyasetini Asuman Başkanımızla, onun kadrolarıyla birlikte güçlendirerek önümüzdeki üç sene içerisinde tüm gücümüzü biz ortaya koyacağız ve ortaya çıkan bu cari açığı da hızlıca kapatacağız.

Bugün partimiz, Cumhur İttifakımızla birlikte İzmirimizde birinci parti konumundadır. Yani İzmirli hemşehrilerimizden çok büyük bir teveccüh alarak yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Menderes'teki seçim de bunun en güçlü örneklerinden, en güçlü takdirlerinden birisi olmuştur.

Bu neticenin alınmasında özellikle Menderes ilçe teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ortaya koymuş oldukları birlik, beraberlik ve biz duygusu, dayanışma duygusu bize bu tabloyu getirdi. Menderes'e hizmet etme fırsatını getirdi."

"YARGI YOLU AÇIK"

CHP'nin Menderes'teki belediye başkan vekilliği seçimini yargıya taşıyabileceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine İnan, yargı yolunun açık olduğunu söyledi. İnan, "Bu konuda hiçbir çekincemiz yok. Fakat siyasi partiler millete hizmet etmek için var. Demokrasimizin de vazgeçilmez unsurları ve milletimize Menderes'te yaşatmış oldukları bu geçen iki buçuk senelik zaman kaybı için de hesap vermek zorundalar. O nedenle bugün siyasi partilerin başlıca hesap vermesi gereken en yetkili merci aziz milletimizdir. O nedenle bugün başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, bugün YENİ Parti olmak üzere ilk önce siyaseten sorumluluklarını yerine getirsinler. Menderes'teki hemşehrilerimizden ilk önce özür dilesinler. Sonrasında da akıllarına gelen en demokratik hangi tercihi istiyorlarsa onu bulunsunlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti, AK Parti, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Menderes Çıkışı: Özür Borçları Var - Son Dakika

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