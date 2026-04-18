AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

18.04.2026 21:02
"Türkiye'nin diplomatik ufkuna karşı Özgür Özel ve CHP'nin içine düştüğü gayrimilli savrulma, tek kelimeyle ibretlik bir siyasi iflas tablosudur" - "Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğini ve adalet sistemini Avrupa'nın icazet forumlarında müzakere edecek bir çadır devleti değildir"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Türkiye'nin diplomatik ufkuna karşı Özgür Özel ve CHP'nin içine düştüğü gayrimilli savrulma, tek kelimeyle ibretlik bir siyasi iflas tablosudur." ifadesini kullandı.

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İspanya'daki açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Türkiye'nin diplomatik ufkuna karşı Özgür Özel ve CHP'nin içine düştüğü gayrimilli savrulma, tek kelimeyle ibretlik bir siyasi iflas tablosudur." görüşünü paylaşan İnan, bir yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) devlet başkanları ağırlanırken, diğer yanda Avrupa salonlarında ülkenin Batılı siyasetçilere karalandığını belirtti.

Eyyüp Kadir İnan, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli değerlerden tamamen kopuk olan bu müstemleke anlayış, yurt dışında sahte bir 'sosyal demokrasi' maskesine sığınmaktadır. Yabancılara demokrasi havarisi kesilen Özel ve şürekası, yönettikleri belediyelerdeki rüşvet ağından, halkın vergilerinin lüks otel odalarında metreslere peşkeş çekildiği ahlaki çöküntüden Avrupalı ağababalarına bahsetmiş midir? Milletin bütçesini, tüyü bitmemiş yetimin hakkını göz göre göre metreslerine ve yandaşlarına harcarken sus pus olanların, dışarıda Türkiye'yi karalaması basit bir diplomatik gaflet değil, ağır bir siyasi ahlaksızlıktır.

Hem şeffaf seçimlerle nüfusun yüzde 65'ini yönettiklerini söyleyerek övünecek hem de utanmadan milli iradeye 'otoriterlik' iftirası atacaksınız. Yabancı belediye başkanlarına yaltaklanıp, bağımsız Türk mahkemelerine parmak sallatacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğini ve adalet sistemini Avrupa'nın icazet forumlarında müzakere edecek bir çadır devleti değildir. Şu tarihi hakikat hiçbir zaman unutulmamalıdır: Büyük devletler kendi diplomasisini inşa edip dünyayı kendi masasında ağırlar, milli şuurunu yitirmiş, ahlaki pusulası şaşmış aciz zihniyetler ise başkalarının masasında kendini pazarlar. Siyasetin meşruiyet zemini Avrupa'nın kapı araları değil, Türkiye'dir."

Kaynak: AA

