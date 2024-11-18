Ak Parti Grup Başkanı Güler\'den Kanun Teklifinden Çıkarılan "Etki Ajanlığı" Maddesi ile İlgili Açıklama: "Kanun Teklifini Bir Daha Anlatacağız"

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(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen ve geri çekilen düzenlemeyle ilgili muhalefeti bilgilendireceklerini belirterek, "Gürcistan örneklerini ileteceğiz. Kanun teklifini bir daha anlatacağız. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda örneği var. İlettikten sonraki aşamada önümüzdeki dönemlerde amacımız belli. Varsa endişeleri, kanun maddemizde herhangi bir önerileri varsa onları dinleyeceğiz" dedi. Güler, teğmenlere yönelik soruşturmayla ilgili de "Disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda karar verilecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgi vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

"Etki ajanlığı düzenlemesinin ne zaman getirileceği ve konuya ilişkin muhalefetle görüşmenin ne zaman olacağı" ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Hasseten sizden istirham ediyorum, etki ajanlığı kavramı asla bu maddemizle ilgili değildir. Bazı arkadaşlarımız, etki ajanlığı nedir, nereden çıkmıştır, özellikle Gürcistan örneğini veriyorlar. Lütfen Gürcistan'da kabul edilen, yürürlüğe giren kanun metnini bir okuyun. Ezbere cümleler kullanıyoruz. Oradaki kanun metnine baktığınızda Gürcistan'da faaliyet yürüten vakıf, dernek, oluşum, platform gibi kuruluşların yurt dışında elde etmiş olduğu bağış, iş birliği, destek veya program şeklindeki parasal bedellerin ilgili Gürcistan hükümeti nezdindeki merkezlere bildirilmesi takibi ve bununla ilgili bir savunma verilmesi ile ilgili toplam 12 maddeden oluşuyor. Bunu sizde elde edebilirsiniz, bunu kamuyla paylaşın.

"Niye bir 'etki ajanlığı' kavramıyla ifade ediliyor ben hala zorlanıyorum"

Peki biz ne yapıyoruz? Bizim maddemizde, Türk Ceza Kanunu'nun 339. maddesinde yer alan durum nedir? Alakası olmayan bir şeylerle beraber yorum yapılıyor, üzüntümüz budur. Son dönemlerde sadece ülkemizde değil, başka ülkelerde de bir başka ülkenin vatandaşına veya bizim ya da başka ülkenin vatandaşına yönelik olarak son dönemlerde bazı olayların olduğunu, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını biliyoruz. Nedir bu olaylar? Adam kaçırma, gasp, adap yaralama, fidye adam öldürme gibi bazı eylemlerin istihbarat örgütüne mensup kişiler veya irtibatlı kişiler tarafından işlendiğini görüyoruz. Bu kişiler, işledikleri suçların yanında bu faaliyeti bir casusluk kapsamı içerisinde işlediği için, ayrıca casusluk eyleminden de bu konuda cezalandırılması için bir teklifte bulunuyoruz. Oraya dikkat ederseniz Türkiye'de işlenen, 'Türkiye'nin ulusal güvenliği, yararları, çıkarlarına zarar verecek boyutta suç işleyenler' kavramı geçiyor. Peki kanun bu kadar açık net iken Gürcistan'daki platformların, vakıfların, derneklerin yurt dışından aldığı bağış ya da bedel, para, bununla ne alakası var. Gürcistan'daki kanun teklifiyle bizim kanun teklifinin uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığına göre bunu niye bir 'etki ajanlığı' kavramıyla ifade ediliyor, ben hala zorlanıyorum. Önyargı ile ve maalesef doğru olmayan bilgilerle kamu yanıltmayalım.

"Teklif görüşülecek"

Ülkemizde açıkça 'casusluk faaliyeti' kapsamında gelip bir vatandaşımıza, başka ülke vatandaşına herhangi bir suç işlendiğinde bunun ayrıca cezalandırılması için öneride bulunuyoruz ki dünyada örnekleri var. Almanya, Belçika, Fransa örneği vardır. Bu şekilde ulusal güvenliğine yönelik olarak suç işlendiğinde o ülkeler ne yapıyorsa biz de aynı şekilde öneride bulunuyoruz. Amacımız, ülkemizdeki hukuk toplum güvenliğini sağlamaktır, can güvenliğini sağlamaktır. Herhangi bir kişinin farklı amaçlarla suç işlemesini engellemektir."

Güler, muhabirin "Askıya mı alındı" sorusuna da "Görüşülecek. Yanlış anlaşılmalar var maalesef, siz de bu konuda yanlış anlaşılmalara katkı sağladınız. Lütfen Gürcistan'daki Kanun metnini inceleyin, bizim kanun teklifini inceleyip bu yanlış anlaşılmaya da katkı sağlayan arkadaşlara da doğruları paylaştığında ben herhangi sorun görmüyorum" diyerek cevapladı.

"Muhalefeti önce bilgilendireceğiz"

Güler, "Diğer partilerle görüştükten sonra, aynı madde üzerinden mi yoksa yeniden mi düzenleme yapılacak" sorusun da şu yanıtı verdi:

"Önce biz bilgilendireceğiz. Gürcistan örneklerini ileteceğiz, kanun teklifini bir daha anlatacağız, neyi getirmek istediğimizi. Almanya, Fransa Belçika, Hollanda örneği var. İlettikten sonraki aşamada önümüzdeki dönemlerde amacımız belli, kapsamımız belli varsa endişeleri giderecek mahiyette, kanun maddemizde herhangi bir önerileri varsa onları dinleyeceğiz. Maalesef bir yanlış anlaşılma var. Bizim getirdiğiniz kanun teklifinin dışında, başka bir şey düşünerek arkadaşlarımız itiraz ediyor. Biz bu yanlış anlaşılmayı doğru zeminde tartışarak doğru sonuca ulaşmayı arzu ediyoruz."

"Disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda karar verilecektir"

Güler, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin soruşturmaya ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye hukuk devleti, mevcut askeri okullarımızda ya da diğer okullarda üniversitelerimizde farketmezsizin, hepsinin mevcut çalışma hayatına, eğitim öğretim hayatına, diğer usullere uygun olarak disiplin yönetmelikleri de yürürlüktedir. Şu anda bu olaylar üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda incelemek üzere bir görevlendirmesi vardı. Dolayısıyla süreç kendi yapısı içinde yüksek disiplin kurulu kapsamında bir değerlendirme olacak, ilgili temellerin savunmaları alınacak, varsa eksiklik giderilecek ona göre disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda karar verilecektir. Verilen her türlü karar da yargı denetimine açıktır. Henüz ortada bir şey yokken soruşturma, inceleme devam ediliyor. Raporlar hazırlanmış, yüksek disiplin kuruluna arz edilmiş, savunmalarını isteyecek, dinleyecek tahkikatını en geniş doğru şekilde yapacak, ondan sonra gerekli kararını verecek.

"Herkes aklıselimle bu kararı beklesin"

Şunu açık net söyleyelim, bazı arkadaşlar maalesef, bazı konular olduğunda bunun hiç dikkate alınmamasını, hukuk devleti, disiplin yönetmeliği, diğer uygulamalar göz ardı edilsin, dikkate alınmasın, burada ne olmuş, neden böyle bir eylem yapılmış gibi maalesef çok nezaketsiz, doğru olmayan beyanlarda bulunuyorlar. Türkiye hukuk devleti. Her türlü kurumumuzun, eğitim öğretim noktasında başta askeri liseler olmak üzere, kendi hiyerarşisi içerisinde disiplin içerisinde uygulamaları var. Dolayısıyla bunu bozacak, herhangi bir şekilde zarar verecek eylem faaliyeti olduğunda gerekli disiplin işlemi uygulanacaktır. Herkes bu konuda aklıselimle bu kararı beklesin."

"AK Parti'nin, köy içindeki hizmetlere ilişkin yasa çalışması olacak mı" sorusuna da Güler, "Bu teklifimizde yok ama Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamı içerisinde köy tanımı yok. Belediye meclis kararında daha önceden köy statüsü özelliği olup daha sonra mahalle haline gelmiş yerlerde daha özel hizmet alanları oluşturulabiliyor. Belediye meclisi kararı alınmak suretiyle imardan, su bedellerini tahsiline ve belirlenmesine ve diğer hususlarda meclis kararı oluşturulabiliyor. Şu anda halihazırda düzenleme teklifi yok" yanıtını verdi.