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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla buluşacak - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla buluşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla buluşacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İnsan ve Yine İnsan' konulu söyleşiye katılacak. Söyleşi, yarın Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

02.02.2024 11:27
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşiye katılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat şubat sezonu kapsamında Bahadır Yenişehirlioğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Yenişehirlioğlu'nun katılacağı "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın düzenlenecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla buluşacak - Son Dakika
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