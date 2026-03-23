AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda İl Başkanı Zeydin Kaya, partililerin bayramını kutladı.
Ramazan ayında yürütülen çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kaya, Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Programa, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ile partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Hakkari Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
