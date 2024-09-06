Hakkari'nin Projeleri Ankara'da Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'nin Projeleri Ankara'da Görüşüldü

AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde önemli projeleri ilgili bakanlıklarla görüştüklerini belirtti. Hakkari için atık su ve kanalizasyon ihalesinin gerçekleştirileceği, millet bahçesi ve TOKİ konutları projelerinin planlandığı müjdelerini paylaşan Kaya, ayrıca bölgeye tekstil fabrikaları kurma konusunda iş insanlarının yönlendirilmesi taleplerini ilettiklerini ifade etti.

06.09.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Ankara'da yaptıkları ziyaretleri değerlendirdi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaya, heyet olarak gittikleri Ankara'da önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Kente kazandırılması planlanan projeleri ve talepleri ilgili bakanlıklara ilettiklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Hakkari Belediyesi için İlbank AŞ tarafından atık su ve kanalizasyon ihalesine çıkılacak. Eski belediye binasının da bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapılması için destek verildi. Gupsi mevkinde 317 adet TOKİ konutunun yapımına başlanacak. Belediye başkanlarımızla AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde devam eden ve planlanan projeler ile ilimizde yapılması planlanan tekstil fabrikaları için iş insanlarının bölgeye yönlendirilmesi konularında destek ve taleplerimizi ilettik. İlimize ve bölgemize bu güzel hizmetleri sağlayan başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Valimize, genel merkezimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hakkari halkı hizmetin en iyisine layıktır ve biz de elimizden geleni yapıyoruz. İlimize, ilçelerimize, beldelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını dilerim. "

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanı Avukat Sabahattin Demir katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, hakkari, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'nin Projeleri Ankara'da Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:37:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'nin Projeleri Ankara'da Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement