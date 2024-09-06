Hakkari'nin Projeleri Ankara'da Görüşüldü

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AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Ankara'da yaptıkları ziyaretleri değerlendirdi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaya, heyet olarak gittikleri Ankara'da önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Kente kazandırılması planlanan projeleri ve talepleri ilgili bakanlıklara ilettiklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Hakkari Belediyesi için İlbank AŞ tarafından atık su ve kanalizasyon ihalesine çıkılacak. Eski belediye binasının da bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapılması için destek verildi. Gupsi mevkinde 317 adet TOKİ konutunun yapımına başlanacak. Belediye başkanlarımızla AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde devam eden ve planlanan projeler ile ilimizde yapılması planlanan tekstil fabrikaları için iş insanlarının bölgeye yönlendirilmesi konularında destek ve taleplerimizi ilettik. İlimize ve bölgemize bu güzel hizmetleri sağlayan başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Valimize, genel merkezimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hakkari halkı hizmetin en iyisine layıktır ve biz de elimizden geleni yapıyoruz. İlimize, ilçelerimize, beldelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını dilerim. "

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanı Avukat Sabahattin Demir katıldı.