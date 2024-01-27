 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde Bozlu, Yukarıokçular, Çaksına, Karacurun, Yeşiltepe, Leylekli, Yenice, Olgunlar, Sürütme, Sungur ve Şenköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Öntürk, depremden etkilenen Hatay'ı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, Hatay'ın sorunlarını çözeceklerini ve vatandaşları konutlarıyla buluşturacaklarını söyledi.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi
27.01.2024 - 19:53,
Abone Ol

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Öntürk, ziyaretleri kapsamında Bozlu, Yukarıokçular, Çaksına, Karacurun, Yeşiltepe, Leylekli, Yenice, Olgunlar, Sürütme, Sungur ve Şenköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, "Depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan hemşerilerimizin geri dönmesi için Hatay'ımızı tekrardan ayağa kaldırıp onları geri getireceğiz. Hatay'ın sorunlarını biliyoruz. Biz dersimize iyi çalıştık ve ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Hatay'ın özel bir şehir olduğunu ifade eden Öntürk, şöyle devam etti:

"Depreme dayanıklı yaşanabilir, ciddi, çağa uygun evlerle inşallah hem köylerimizi hem merkezimizi inşa ediyoruz. En önemli meselemiz bir an önce vatandaşımızı konutları ile buluşturmak. Bu alt yapısı çökmüş, tarla olmuş şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay bir medeniyet, kültür, tarih şehri. Kültürümüzü, tarihimizi medeniyetimizi koruyarak yapacağız. İnşallah kardeşçe yaşamaya bu topraklarda devam edeceğiz. Hatay özel bir şehir bu özelliğini biliyoruz ve bu en hassas noktamızdır bu şekilde şehrimize ayağa kaldıracağız. Dışarıya giden kardeşlerimiz var. Köyde bağlantısı olmayan sadece evi merkezde olan, akrabası olmayan sığınacağı bir yer olmayan, şehir dışına giden kardeşlerimiz var. Bir an önce evlerini yapıp tekrar geri şehrine dönmesini sağlayacağız."

Öntürk'ün ziyaretlerine Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP Yayladağı İlçe Başkanı Celal Atmaca ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Öntürk, Yayladağı, AK Parti, Hatay, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika


21:11
NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu

Son Dakika
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:16:59. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement