AK Parti Hizan danışma meclisi toplantısına Şanlıurfa Milletvekili Cevheri katıldı - Son Dakika
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AK Parti Hizan danışma meclisi toplantısına Şanlıurfa Milletvekili Cevheri katıldı

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AK Parti Hizan danışma meclisi toplantısına Şanlıurfa Milletvekili Cevheri katıldı
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AK Parti Hizan danışma meclisi toplantısı Hizan Öğretmenevi'nde yapıldı. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile il başkanı Engin Günceoğlu, Belediye Başkanı Yahya Şam ve İlçe Başkanı Kasım Özdemir katıldı, teşkilat çalışmaları ele alındı ve esnaf ziyaret edildi.

AK Parti Hizan İlçe Başkanlığınca ekim ayı danışma meclisi toplantısı düzenlendi.

Hizan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam ve AK Parti Hizan İlçe Başkanı Kasım Özdemir katıldı.

Teşkilat çalışmalarının ele alındığı toplantıda, katılımcıların soru, görüş ve önerileri dinlendi.

Programın ardından heyet, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Hizan danışma meclisi toplantısına Şanlıurfa Milletvekili Cevheri katıldı - Son Dakika
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