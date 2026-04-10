AK Parti'den ESKİ'de Nepotizm ve Yönetim Zafiyeti Eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (ESKİ) yaşanan olayları değerlendirerek, 'Bu durum nepotizmin zirveye çıkmış olmasının bir sonucudur. Eskide kayının çocuğu, bacanağın oğlu, baldız, gün arkadaşı yönetici olursa sonuç bu olur' dedi. Albayrak, ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararların dışına çıkıldığını iddia ederek, 'Meclis'te alınmış bir kararı yok sayarak, kendi dünyalarında evrakta değişiklik yapmışlar. Takriben halkımızdan yüzde 48,5'lik bir fazla bedel alınma durumu söz konusu olmuş' ifadelerini kullandı ve sürecin yargıda olduğunu belirtti.

Albayrak, ESKİ'deki liyakat sorununa dikkat çekerek, 'Tepebaşı bölgesinde 10 saatte biteceği planlanan bir vana değişimini 4 günde bitiremeyen bir anlayış var. Bu iş bilmezlik ve beceriksizliktir' dedi. Deliklitaş Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarını da eleştiren Albayrak, '8 katlı binanın yıkımında teknik altyapı yok, emniyet yok. Kat kat, yavaş yavaş yıkılması gereken binayı deprem bölgesindeki gibi yıkarak etrafa zarar verdiler' şeklinde konuştu.

CHP içindeki tartışmaların halkın hizmet almasını engellediğini savunan Albayrak, 'Devletin belediyelere halka yatırım yapması için gönderdiği paralar, birilerinin istikbal kavgası için harcanıyor' dedi. Ayrıca, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'e yapılması planlanan çevreyolunun elzem olduğunu vurgulayarak, 'Çevre yolu bizim için elzem. Bu noktada en kısa zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum çünkü son aşamaya gelindi' ifadelerini kullandı.