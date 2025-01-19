AK Parti İl Başkanı Tever'den Bakan Göktaş'a teşekkür - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Tever'den Bakan Göktaş'a teşekkür

AK Parti İl Başkanı Tever\'den Bakan Göktaş\'a teşekkür

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Sakarya'da gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin açıklama yaptı.

19.01.2025 17:17
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Sakarya'da gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, kentte yeni huzurevi projesinin hayata geçirileceğine ilişkin açıklaması dolayısıyla Sakaryalılar adına Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Sakarya'nın eksikliğini yaşadığı bir konunun daha çözüme kavuşturulmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tever, büyüklere, ailelerinin eksiklerini hissettirmemek ve kaliteli vakit geçirecekleri sıcak, konforlu ve huzurlu yuva sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Tever, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımının 5 bin liraya yükseltildiğini, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira yardımların devreye alındığını anımsattı.

Bu müjdeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden Tever, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve hedeflere ulaşmak için tüm dava arkadaşlarımızla canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Partimizin kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetinin en güçlü destekçisi olan Sakarya'mız, bugün de yarın da bu kutlu yürüyüşün lokomotifi olmaya devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Tever'den Bakan Göktaş'a teşekkür - Son Dakika

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