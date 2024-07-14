AK Parti İstanbul İl Başkanı: 15 Temmuz'da milletimiz neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı: 15 Temmuz'da milletimiz neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz'da milletin yan yana durunca, omuz omuza verince ve bir liderin etrafında kenetlenince neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi. Kabaktepe, 15 Temmuz'un bir varoluş destanı olduğunu ve vatan için can veren şehitlerin şanı olduğunu vurguladı.

14.07.2024 14:58
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz'da milletin yan yana durunca, omuz omuza verince ve bir liderin etrafında kenetlenince neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi.

Kabaktepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde vatanın büyük bir hesaplaşmanın ve mücadelenin içerisine girdiğini belirtti.

Bir yanda sureti haktan görünen, dini ve milli değerleri sinsice ve ahlaksızca sömüren hainler, diğer yanda ise güçlü bir liderin etrafında kenetlenmiş, vatanı ve milleti için canını ortaya koymuş milyonlarca yürek olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, "Gece karanlığıyla birlikte, toplumların yön tayini için baktığı yıldızlar görünmez olmuş, karanlık adeta geceyi yutmuştu. En umulmaz, en beklenmedik ve her şeyin bittiği sanılan bir anda, bir lider karanlığı yararcasına milletine seslenmiş, onları mücadeleye davet ederek geri çevrilemez denilen bu hain darbe girişimine karşı topyekun bir direniş başlatmıştı." ifadelerini kullandı.

Yaşlısından gencine, 7'den 70'e, kadınından erkeğine, sağcısından solcusuna milletin bütün evlatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi davetine icabet edip, devletini korumak için gövdesini siper ettiğini vurgulayan Kabaktepe, "15 Temmuz'da milletimiz, yan yana durunca, omuz omuza verince ve bir liderin etrafında kenetlenince neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz bir varoluş destanıdır"

Kabaktepe, necip milletin devletini ve demokrasisini kanıyla, canıyla ve malıyla savunduğunun, liderinin ardında sıra dağlar gibi durduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bir varoluş destanıdır. 15 Temmuz bir diriliş heyecanıdır. 15 Temmuz, devleti ve milleti için yaşayanların binlerce yıllık kavgasıdır. 15 Temmuz, vatan için can veren şühedanın şanıdır. 15 Temmuz, Ömer Halisdemirlerin düğünü, bayramıdır. Bu duygularla 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı: 15 Temmuz'da milletimiz neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi - Son Dakika

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