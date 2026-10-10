Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine Serdar Orhan Seçildi

- ATAŞEHİR Belediyesi'nde Başkan vekili Murat Güneş tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisi başkan vekili seçmek için toplantı. AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla, Ataşehir Belediyesi Başkan vekili oldu. Seçimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Allah'ın izniyle 2,5 sene sonra Ataşehir, 'Acaba bu şehirde, bu ilçede seçim sonuçları ne olacak?' diye düşünmemize sebebiyet vermeyecek bir yönetim anlayışını net bir şekilde hissettirecek. Allah'ın izniyle Ataşehir güçlü bir şekilde İstanbul'umuza güç katacak boyuta gelecek" dedi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen ve Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan'ın Ataşehir Belediyesi Başkan vekili olarak seçildiği seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Serdar Orhan belediye binasında açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Dördüncü turda 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Çünkü baktığımızda Ataşehir ilçemiz kurulduğu günden bu tarafa AK Parti hizmetlerinden ilçe belediyesi ölçeğinde mahrum kalmıştı" diye konuştu.

'AKLINIZA SADECE BATI ATAŞEHİR GELİR'

Özdemir, "Vatandaşın arasında olmayan, vatandaşıyla hemhal olmayan, vatandaşıyla bir arada olmayan, vatandaşın hizmet götürmeyen kurak bir belediyecilik anlayışını Ataşehir'de gördük. Ataşehir denildiği zaman akla sadece aslında İstanbul ölçeğinde 3 mahalle aklı gelir, Batı Ataşehir bölgesi. Onun dışında Ataşehir'in gerçeğiyle uzak bir belediye yönetiminin burada var olduğunu gördük. Bugün itibarıyla Ataşehir'in sadece 3 mahalleden ibaret olmadığını, Ataşehir'in tüm mahallelerine eşit hizmet götürülmesi gerektiğini ve bu eşit hizmeti de inşallah Serdar Orhan başkanımız ve kıymetli ekibiyle birlikte, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı teşkilatlarımızın da vatandaşımızla kurduğu güçlü bağla birlikte biz sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'BARBAROS MAHALLESİ'NİN ALT BÖLÜMÜ KÖYÜ ANDIRIYOR'

Özdemir, "Ataşehir'in gençlerine imkanlar sağlayacağız, çünkü Ataşehir'de baktığınızda bir uydukent zihinlerde oluşur ama daha gelirken bile Barbaros Mahallesi'nin alt bölümünün Anadolu'daki bir köyü andıran görüntüsünü hemen belediyemizin alt tarafında gördük. Yolun bir tarafı uyrukent haline dönüştürülmüş, her türlü hizmeti almış ama yolun alt tarafında halen Anadolu şehrini andıran bir köy görüntüsüyle İstanbul'un merkezinde bir Ataşehir'in var olduğunu hep birlikte görüyoruz. İnanıyoruz ki Ataşehir'deki alt Barbaros'taki çocuklar da üst Barbaros'taki hizmeti hak ediyor. Oradaki kadınlar da buradaki hizmeti hak ediyor" ifadelerini kullandı.

'2,5 SENE İÇİNDE HİSSETTİRECEĞİZ'

Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü: Bizim AK Parti belediyelerimizde, Ataşehir ölçeğindeki belediyelerimizde her mahallemizde birkaç kütüphanenin gençlerle buluştuğu, gençlik merkezlerinin, spor merkezlerinin, kadınlar için özel tasarlanmış kadın merkezlerimizin olduğu, kültür merkezlerimizin olduğu bir belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz, Ataşehirli vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bizler hizmet etmek için buradayız. Bizler hizmet üretmek için buradayız. İnşallah Serdar başkanımız gecesiyle gündüzüyle, genç, dinamik yapısını da inşallah sürecin içerisinde var gücüyle kullanacak ve sokakta, çarşıda, mahallede her daim vatandaşla iç içe olan bir çalışma düsturunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın yerel yönetim anlayışını inşallah burada net bir şekilde hissettirecek. Allah'ın izniyle bunu buradan ilan ediyorum, Allah'ın izniyle 2,5 sene sonra Ataşehir 'Acaba bu şehirde, bu ilçede seçim sonuçları ne olacak?' diye düşünmemize sebebiyet vermeyecek bir yönetim anlayışını net bir şekilde hissettirecek ve Allah'ın izniyle burada Ataşehir güçlü bir şekilde İstanbul'umuza güç katacak boyuta gelecek.

'DURMAK YOK, YOLA DEVAM'

Ataşehir Belediye Başkanvekili Serdar Orhan ise, "Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah" dedi.