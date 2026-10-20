AK Parti İstanbul İl Başkanı, Üsküdar için Cumhur İttifakı adayı Sarıoğlu'nu açıkladı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı, Üsküdar için Cumhur İttifakı adayı Sarıoğlu'nu açıkladı

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Üsküdar Belediye Meclisi, Başkan Vekili Dündar Ziya Gülketin'in 15 Ekim'de Düzce'deki trafik kazasında ölmesinin ardından başkan vekili seçmek için toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı, Cumhur İttifakı'nın adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu bildirdi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gülketin'in 15 Ekim'de Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden başkan vekili seçmek üzere belediye meclis salonunda toplandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhur İttifakı'nın adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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