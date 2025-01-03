Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Aday Gösterilen Özdemir'in Sayıştay Tarafından Uyarıldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Aday Gösterilen Özdemir'in Sayıştay Tarafından Uyarıldığı Ortaya Çıktı

AK Parti tarafından, 8 Şubat'ta yapılacak kongrede İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e Sayıştay’dan önemli uyarı yapıldığı ortaya çıktı. İlçede park alanı olarak ayrılan ve bütün vatandaşların kullanımına açık olması gereken 28 yerin, otopark İşletmesi olarak kullandırıldığı tespiti yapılarak, toplumun yararlanması için ayrılan park alanlarındaki otopark kullanımlarının imar mevzuatına aykırı olduğuna işadet edildi.

03.01.2025 19:47  Güncelleme: 21:00
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(İSTANBUL) - AK Parti Genel Merkezi'nin, 8 Şubat'ta yapılacak olan kongrede İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterdiği Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e Sayıştay'dan uyarı yapıldığı ortaya çıktı. İlçede park alanı olarak ayrılan ve bütün vatandaşların kullanımına açık olması gereken 28 yerin, otopark işletmesi olarak kullandırıldığı tespiti yapıldı.

Sayıştay Başkanlığı'nın geçen kasım ayında yayımlanan, Bağcılar Belediyesi 2023 yılı Denetim Raporu'nda bazı uyarılar yer aldı. Tasarruf tedbirleri kapsamında azaltılması gereken kiralık araç sayısının aksine arttırıldığı tespitini yapan Sayıştay müfettişleri, imar programlarının hazırlanmamış olmasının mülkiyet hakkına tecavüz riski taşıdığı değerlendirmesi yaptı.

Bağcılar Belediyesi'nin vergi borçlarını zamanında ödemediğine dikkat çekilen raporda, 2023 yılı sonu itibarıyl Belediyenin vadesi geçmiş 15 milyon 672 bin 556 TL vergi borcu bulunduğu belirtildi.

"Harç alınması ön görülen hizmetler için ayrıca ücret alınmaması gerekmektedir"

Mevzuat gereği harç alınan iş yeri açma ve plan proje tasdiki için Belediyenin ayrıca ücret alması irdelenen raporda, şu tespit yer aldı:

"İdare tarafından ilgili mevzuatta düzenlenen harç miktarları çok düşük kaldığından ilave düzenlemeler yapılmasının idari işleyişin devamlılığı açısından önem arz ettiği ifade edilmiştir. Ancak mevzuatta düzenlenen harç miktarlarının düşük olduğundan bahisle, harç konusu hizmetlerden ayrıca ücret talep edilmesi mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak, İdare tarafından 2464 Sayılı Kanun'da harç alınması ön görülen hizmetler için ayrıca ücret alınmaması gerekmektedir."

"İmar planlarında park alanı olarak ayrılan ve tüm vatandaşların kullanımına açık olması gereken yerlerin..."

Sayıştay Raporunun bir başka uyarısı raporun Bulgu 10 kısmında "İmar planlarında park alanı olarak ayrılan ve tüm vatandaşların kullanımına açık olması gereken yerlerin, ecrimisil karşılığında amacı dışında kullandırıldığı görülmüştür" olarak yer aldı.

Yapılan incelemede, Belediyenin tasarrufuna bırakılan park niteliğindeki 28 taşınmazın da İmar Kanunu'na aykırı şekilde muhtelif firmalarca otopark olarak işletildiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, "Toplumun yararlanması için ayrılan park alanlarındaki otopark kullanımları imar mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle, İdare tarafından bu kullanımların sonlandırılıp, tahliyelerin gerçekleştirilmesi ve park alanlarının işlevine uygun olarak tamamen kamunun kullanımına ayrılması gerektiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ömer Çelik açıklamıştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Özdemir'in adaylığıyla ilgili haberleri, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğrulamış, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkan adayımız olarak belirlenen Bağcılar Belediye Başkanımız, çok değerli kardeşimiz Abdullah Özdemir'i tebrik ediyoruz" demişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Aday Gösterilen Özdemir'in Sayıştay Tarafından Uyarıldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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