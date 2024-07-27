AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Üniversite Tercihlerinde Yardımcı Olmak İçin Program Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Üniversite Tercihlerinde Yardımcı Olmak İçin Program Düzenledi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla 'Tercihim İstanbul 2024' programı düzenledi. Programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, gençlere özünüzü keşfetmelerini ve faydalı bir meslek seçmelerini tavsiye etti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise okumanın hayatta başarının tek yolu olmadığını belirtti. Programda eğitimci-yazar Faruk Özdağ da gençlere tecrübelerini aktardı.

27.07.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek ve okul seçimlerinde yol göstermek amacıyla "Tercihim İstanbul 2024" programı düzenlendi.

Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılan programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, konuşmasında, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada olup bitenlerin ve ihtiyaçların insanların tercihlerini etkilediğini dile getiren Soylu, gençlere "Özünüzü keşfedin. Seveceğiniz, isteyeceğiniz, çalışırken gençleşeceğiniz, dünyaya, ülkenize, medeniyetinize ve insanımıza faydalı bir meslek seçin." tavsiyesinde bulundu.

Soylu, yetenekleri geliştirmenin gençlerin elinde olduğunu belirterek, "Bunu yaparken de dünyaya söyleyecek sözünüz olduğunu asla unutmayın. Siz bir nesilsiniz. Bir bayrak aldınız, bir nesle bu bayrağı teslim edeceksiniz. O nesle bu bayrağı teslim ederken daha etkin, daha iyi bir şekilde bunu teslim edebileceğinizi, bir emanet taşıdığınızı hiçbir zaman unutmayın." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, okumanın hayatta başarılı olmanın tek yolu olmadığını söyledi.

Başka alanlarda potansiyeli olan gençlerin eğitimlerini açık öğretim fakültelerinde tamamlayarak hayata doğrudan atılabileceklerini dile getiren Turan, "Biz doktor, mühendis gibi kariyer meslekleri dışında önümüze gelenlerin diplomalarına değil potansiyellerine bakıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye yarınlara daha iyi hazırlanacak"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek de gençlerin bugün vereceği kararların ülkenin geleceğine etki edeceğini anlattı.

Çekerek, "Bugün sizlerin vereceği kararlar yarınlarda Türkiye'mizin nasıl bir ülke olacağına dair öngörülerimizi aşağı yukarı belirliyor. Sizlerin alacağı eğitimler, uluslararası camiada yazacağınız akademik makaleler ve üreteceğiniz bilimsel projelerle yapacağınız sosyal çalışmalarla analizlerle Türkiye hem sosyal anlamda hem teknolojik anlamda hem de sanayi anlamında yarınlara daha iyi hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Programda, eğitimci-yazar Faruk Özdağ gençlere tecrübelerini aktardı.

Kaynak: AA

Mehmet Ergün Turan, Süleyman Soylu, İstanbul, AK Parti, Gençlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Üniversite Tercihlerinde Yardımcı Olmak İçin Program Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:22:05. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Üniversite Tercihlerinde Yardımcı Olmak İçin Program Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement